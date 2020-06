Napoli stretto attorno a Gattuso: a cena tutti insieme

Il Napoli sta mostrando tutta la sua vicinanza a mister Gattuso dopo il terribile lutto: cena di gruppo per cementare l’intesa in vista dell’Inter.

Primo obiettivo: la compattezza. Il Napoli si sta ritrovando dopo quasi 3 mesi di allenamenti in solitaria, ognuno a casa propria, e prima ancora della condizione fisica gli azzurri stanno ritrovando l’armonia del gruppo. La tragedia che ha colpito mister Gattuso ha unito ancora di più i ragazzi attorno al loro allenatore, e il toccante minuto di silenzio il giorno dopo la morte di Francesca sta a dimostrarlo. Come una famiglia, e così il Napoli è andato a cena, tutti insieme, per ritrovare anche la convivialità di un momento extra lavorativo.

Uno degli ultimi, visto che da sabato in poi l’attenzione sarà rivolta soltanto al tour de force che vedrà protagonisti gli azzurri fino ad agosto inoltrato, con poche pause disponibili per riordinare le idee e recuperare dal punto di vista fisico: tutti sono chiamati a dare il massimo, a maggior ragione ora in una situazione estremamente delicata a livello emotivo.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppa Italia, probabili formazioni Napoli-Inter: pochi dubbi tra gli azzurri

Napoli e Gattuso avanti insieme: mirino puntato sull’Inter

Ma la preparazione non si ferma, anzi. Gattuso ha deciso di spostare gli allenamenti al tardo pomeriggio per evitare il caldo eccessivo e preparare al meglio la semifinale di ritorno. Si parte dallo 0-1 di Milano, dalla bomba di Fabiàn Ruiz che darà agli azzurri un vantaggio importante per la sfida del San Paolo. Un appuntamento da non fallire per provare a conquistare il primo trofeo dopo il lockdown, iniezione di fiducia decisiva prima della ripartenza del campionato e quella successiva della Champions League, fronti caldissimi e da onorare nel migliore dei modi per raddrizzare una stagione nata in un clima generale di burrasca.