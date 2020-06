L’allenamento della vigilia della finale di Coppa Italia è terminato: il Napoli ha lasciato il San Paolo per dirigersi in albergo.

Il Napoli ha terminato nel tardo pomeriggio la rifinitura al San Paolo. Dall’esterno si sentiva un’insistente fischietto che scandiva il ritmo dell’allenamento. Una cinquantina, e forse più, di tifosi hanno aspettato i calciatori all’uscita del parcheggio sotterraneo dello stadio. Molti giocatori sono entrati nel pullman senza uscire allo scoperto. Quasi tutti tranne uno: Lorenzo Insigne. Il capitano ha sentito il richiamo della gente e ha voluto salutare chi ha atteso fino all’ultimo per poter salutare i giocatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coppa Italia, Insigne e la prima finale da capitano contro la sua bestia nera

Napoli, tifosi salutano il pullman con gli azzurri dopo l’allenamento al San Paolo

Alcuni giocatori sono arrivati al campo con le proprie auto. Per esempio, Malcuit non ha seguito i suoi compagni nel pullman, ma ha lasciato lo stadio con il proprio veicolo. La maggior parte della squadra è salita sul bus, compreso mister Gattuso, e anch’egli ha accennato un saluto ai tifosi. I giocatori hanno lasciato il parcheggio dello stadio San Paolo alle 20.10, accompagnati dall’incoraggiamento esterno dei supporter. Il mantra è stato solo uno: “Portateci la coppa!“. I ragazzi dormiranno per questa notte all’Hotel Britannique, e domani mattina voleranno per Roma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lozano cacciato dall’allenamento: è rottura con Gattuso