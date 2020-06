Il Napoli fa sul serio per Osimhen: super offerta al Lille

Il Napoli non perde di vista Victor Osimhen, anzi: il nigeriano è il candidato ideale per sostituire Milik, prima mossa ufficiale con l’offerta al Lille.

Il destino di Milik è sempre più in bilico tra la permanenza (molto difficile) e l’addio nella prossima sessione di mercato, eventualità che sarebbe necessaria qualora non arrivasse la firma sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. De Laurentiis lo valuta 50 milioni e proprio dal futuro del polacco dipendono le mosse del Napoli in entrata: con una cessione parecchio remunerativa dell’ex Ajax, Giuntoli avrebbe a disposizione un gruzzolo niente male da reinvestire immediatamente per il sostituto, individuato in Victor Osimhen.

Il nigeriano del Lille ha scalato posizioni nelle classifiche di gradimento tanto che, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli avrebbe già avanzato un’offerta vicina ai 60 milioni per battere la concorrenza. Questa indiscrezione, se confermata, non farebbe altro che avvalorare la tesi che vede Milik ai margini del progetto tecnico: sabato sera al ‘San Paolo’ il polacco è partito dalla panchina, salvo poi entrare a gara in corso al posto di Mertens. Quella potrebbe essere una delle ultime recite in azzurro prima dell’inevitabile epilogo del divorzio.

Osimhen non è l’unica opzione per il Napoli: c’è anche l’alternativa

Se la trattativa per Osimhen non dovesse dare i frutti sperati, il Napoli attiverebbe il piano B che porta in Russia, a San Pietroburgo, dove gioca Sardar Azmoun. L’iraniano non è nuovo agli accostamenti ai partenopei, essendo già stato seguito dagli osservatori azzurri che su di lui hanno avuto modo di stilare rapporti positivi e in linea con i parametri societari, che rispecchiano la ricerca di giovani futuribili e di talento.