Il futuro di Koulibaly in un video: “Se va via…”

Il futuro di Koulibaly sembra sempre più lontano da Napoli, la conferma in un video dei compagni. La società cerca un altro difensore.

“Se Koulibaly va via ci deve fare un regalo”. Una frase che filtra da un video girato da Elmas, che conferma una delle situazioni più calde della prossima estate. L’ipotesi che Kalidou Koulibaly lasci il Napoli c’è, e va ben oltre la valutazione di 100 milioni che ha dato De Laurentiis nell’ultima intervista.

Il futuro di Koulibaly in un video sui social

Il difensore senegalese ha voglia di una nuova avventura e per questo il Napoli, a differenza degli altri anni, è pronto a valutare le proposte che arriveranno anche lievemente al di sotto di quella cifra. Koulibaly ha mercato, eccome se ne ha, per questo è molto probabile che l’addio si consumi. L’erede il Napoli considera di averlo già in casa ed è Kostas Manolas, che in realtà ha bene o male le stesse caratteristiche. Ci sarà soltanto da trovare un tassello che copra la partenza del numero 26.

Visualizza questo post su Instagram Mama miaa Cheee Belllooooo 💙💙💙🏆🏆🏆🏆 #forzanapolisempre💙 #campeones🏆 Un post condiviso da Elif Elmas (@elifelmas24) in data: 19 Giu 2020 alle ore 5:29 PDT

Il Napoli cerca un difensore di prospettiva

Arriverà Rrahmani per completare un reparto che potrebbe avere titolare anche Nikola Maksimovic, letteralmente esploso con la cura Gattuso. Il serbo si sposa benissimo sia con Manolas che con lo stesso Koulibaly ed è ad un passo dal rinnovo. Manca quindi un quarto elemento e con tutta probabilità sarà un giovane di prospettiva ma già affermato. L’identikit perfetto è quello di Nikola Milenkovic, della Fiorentina. Serbo anche lui, classe ’97, freschezza e duttilità che gli consentono di giocare anche da terzino destro. Al Napoli piace parecchio, Giuntoli lo segue da tempo. Trattativa non facile, vista anche la concorrenza, ma il Napoli avrà liquidità e forza per tentare l’assalto.