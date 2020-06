Ricomincia il campionato e la corsa verso la prossima Champions League: il calendario di Napoli e Atalanta a confronto.

“Quarto posto? Non so se ci riusciremo”. Archiviato il trionfo in Coppa Italia, Gennaro Gattuso ha davanti l’altro obiettivo, quello che porterebbe la sua stagione da positiva a miracolosa. Eppure, nell’intervista a Radio Kiss Kiss, preferisce restare prudente e non esporsi troppo.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gattuso: “A Barcellona non sarà una vacanza”

Napoli a -9 dalla zona Champions

Arrivare in zona Champions sarebbe un traguardo clamoroso, visto il divario enorme che separa attualmente il Napoli dall’Atalanta. Sono 9 punti, che domenica potrebbero già diventare 12. La squadra di Gasperini infatti ha da recuperare la partita col Sassuolo e potrebbe scavare un solco quasi incolmabile con le inseguitrici. Per provarci sarà necessario non solo che gli azzurri facciano il massimo, ma anche che i bergamaschi perdano qualche sfida inattesa. Il tutto senza dimenticare la Roma, attualmente quinta con tre punti meno dell’Atalanta e ben sei in più del Napoli.

Corsa Champions: il calendario di Napoli e Atalanta

Come detto gli orobici avranno l’occasione di allungare a +12 sul Napoli già domenica grazie al recupero della venticinquesima giornata. Poi sarà corsa parallela: azzurri a Verona e in casa contro la SPAL, mentre l’Atalanta affronterà Lazio e Udinese. Una svolta potrebbe darla anche lo scontro diretto, previsto per il 2 luglio. Lì il Napoli potrebbe accorciare il gap e magari nel frattempo aver recuperato anche qualche altro punto, visto il calendario abbastanza in discesa. Calendario che si complicherà nelle settimane successive dato che il Napoli affronterà Milan, ma soprattutto Inter e Lazio nelle ultime due giornate di campionato mentre l’Atalanta farà visita a Juventus e Milan prima di chiudere in casa contro l’Inter. Sulle ali dell’entusiasmo insomma il traguardo Champions si può anche agguantare. Difficile, difficilissimo, ma non impossibile.

VOLATA CHAMPIONS

Napoli Atalanta

Sassuolo (recupero)

VERONA Lazio

Spal UDINESE

ATALANTA Napoli

Roma CAGLIARI

GENOA Sampdoria

Milan JUVENTUS

BOLOGNA Brescia

Udinese VERONA

PARMA Bologna

Sassuolo MILAN

INTER PARMA

Lazio Inter