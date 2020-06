Riparte la Serie A, 5 giorni consecutivi di calcio: dove vedere le partite

Si accendono i riflettori della Serie A: oggi riparte il campionato di calcio con due partite del recupero della 25ª giornata.

Oggi è una giornata speciale: è il solstizio d’estate. Ciò significa che ci sarà più luce solare rispetto agli altri giorni dell’anno. Anche negli stadi italiani ci sarà più luce, poiché la Serie A riprende da dove si è fermata. Già, perché da oggi le squadre del massimo campionato italiano di calcio scenderanno in campo per portare a termine il torneo. C’è stato un assaggio con le tre partite di Coppa Italia, che ha visto trionfare il Napoli in finale contro la Juventus. Non bisognerà aspettarsi ritmi altissimi, almeno per le prime giornate. I calciatori hanno dovuto recuperare le condizioni atletiche adeguate in un mese pieno di allenamenti, ma dal centro sportivo al campo c’è una grande differenza.

la Serie A riparte: in campo Torino-Parma e Verona-Cagliari

Nella giornata odierna scenderanno in campo quattro club per il recupero del 25° turno. Alle ore 19.30, orario inusuale ma opportuno visto il caldo, comincerà Torino-Parma. I granata avranno il compito di risalire in classifica, mentre i ducali vogliono restare in scia per un posto in Europa League. Quasi in seconda serata, avrà inizio alle ore 21.45 Verona-Cagliari. L’Hellas sarà il prossimo avversario del Napoli, e dovrà fare attenzione ai sei giocatori in diffida, tra cui Rrahmani che non vorrà perdere l’occasione di giocare contro i suoi prossimi compagni. I rossoblu ripartiranno con un cambio in panchina poiché Zenga a marzo ha preso il posto di Maran, ma non ha avuto modo di scendere in campo.

Domenica 21 giugno, le altre due partite della giornata di recupero: Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. La Lega Serie A ha deciso di non dare tregua, almeno nella fase iniziale, dunque lunedì 22 andrà di scena la 27ª giornata con tre partite: Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan e Bologna-Juventus. Poi, il giorno dopo si disputeranno altre quattro partite, tra cui Hellas Verona-Napoli, e infine mercoledì 24 si chiuderà il turno con le ultime tre gare. La Serie A riparte e lo fa con 14 partite di fila in 5 giorni.

Serie A: quando e dove vedere le partite

Recupero 25ª giornata:

Torino-Parma sabato 20 giugno ore 19.30 (Sky)

Hellas Verona-Cagliari sabato 20 giugno ore 21.45 (Dazn)

Atalanta-Sassuolo domenica 21 giugno ore 19.30 (Sky)

Inter-Sampdoria domenica 21 giugno ore 21.45 (Sky)

27ª giornata:

Fiorentina-Brescia lunedì 22 giugno ore 19.30 (Sky)

Lecce-Milan lunedì 22 giugno ore 19.30 (Sky)

Bologna-Juventus lunedì 22 giugno ore 21.45 (Sky)

Hellas Verona-Napoli martedì 23 giugno ore 19.30 (Dazn)

Spal-Cagliari martedì 23 giugno ore 19.30 (Sky)

Genoa-Parma martedì 23 giugno ore 21.45 (Dazn)

Torino-Udinese martedì 23 giugno ore 21.45 (Sky)

Inter-Sassuolo mercoledì 24 giugno ore 19.30 (Dazn)

Atalanta-Lazio mercoledì 24 giugno ore 21.45 (Sky)

Roma-Sampdoria mercoledì 24 giugno ore 21.45 (Sky)

