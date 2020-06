Calciomercato Napoli, primo botto: bloccato un talento del Lille

Il Napoli prova ad anticipare la concorrenza sul calciomercato: è quasi fatta per il possibile erede di Kalidou Koulibaly, richiestissimo in Europa.

Grandi manovre sul calciomercato per il Napoli, a pochi giorni dalla conquista della Coppa Italia: in attesa di conoscere il destino di quei giocatori in scadenza più o meno ravvicinata (Callejon e Milik), i pensieri di Giuntoli si concentrano sulle mosse in entrata che dovranno colmare il vuoto delle cessioni. Koulibaly è uno degli indiziati maggiori a dire addio e, a tal proposito, il club azzurro sembra aver trovato il suo erede: trattasi di Gabriel dos Santos Magalhaes, centrale difensivo classe 1997 in forza al Lille.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli lo avrebbe già bloccato anticipando la folta concorrenza estera: accordo trovato sulla base di 22 milioni di euro che trova conferme anche negli ambienti napoletani. Sulle tracce di Gabriel c’erano anche delle big del calibro di PSG, Chelsea ed Everton. 34 le presenze accumulate in stagione dal ragazzo brasiliano, a segno in una circostanza in Ligue 1 nella trasferta di Strasburgo del 1 febbraio scorso.

Calciomercato Napoli, per Gabriel può liberarsi uno slot

Gabriel è extracomunitario e il Napoli ha già uno slot libero che gli permetterebbe di tesserarlo senza problemi: considerato, però, che nel mirino azzurro sono finiti altri due giocatori senza il passaporto comunitario (Osimhen e Azmoun), potrebbe rendersi necessaria un’uscita che ‘Il Corriere del Mezzogiorno’ ha individuato in Leandrinho, che prossimamente potrebbe essere riscattato dal Red Bull Bragantino.