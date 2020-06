Napoli, scelte sede e date del ritiro estivo: ecco i dettagli

Il Napoli effettuerà il classico ritiro estivo al termine della stagione in corso: manca solo l’ufficialità per sede e date.

La conquista della Coppa Italia è stato solo il primo atto di una stagione ancora lunga e da vivere tutta d’un fiato per il Napoli, atteso da un tour de force in campionato che avrà inizio domani sera con l’ostica trasferta di Verona al ‘Bentegodi’ contro l’Hellas: per i ‘Gattuso’s boys’ un banco di prova importante che dirà molto sulle reali possibilità di realizzare il miracolo Champions, distante 12 punti dopo il successo dell’Atalanta nel recupero. Impresa ai limiti dell’impossibile almeno sulla carta, non in rapporto alle motivazioni in crescita del gruppo azzurro, tornato ad essere consapevole delle proprie capacità che sembravano andate smarrite nel finale della gestione Ancelotti.

Campionato, Champions e ritiro: per il Napoli non ci sarà tempo da perdere, tanto che Aurelio De Laurentiis ha individuato quella che dovrebbe essere la sede che ospiterà i partenopei prima dell’inizio del prossimo campionato. Intervistato da ‘Radio Punto Nuovo’, il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, ha confermato le indiscrezioni rivelando i dettagli di un accordo imminente: “Sabato mattina ho incontrato il presidente De Laurentiis subito dopo aver celebrato un matrimonio. Si è presentato in anticipo e ci siamo messi al lavoro. Gli ho illustrato la storia della città e quella sportiva, insieme abbiamo visitato tutta la zona turistico-sportiva. Prima ha avuto modo di vedere il polo sportivo destinato all’attività atletica al chiuso, poi lo stadio con tre campi da calcio in condizioni perfette e riservato ad attività FIGC e ai tornei. Il presidente è rimasto contento dopo aver contato i posti negli spogliatoi: ha visitato anche la stanza in cui probabilmente si parlerà di trattative. Le date del ritiro? Presumibilmente tra l’ultima settimana di agosto e la prima di settembre. Per la fine di questa settimana dovrebbe arrivare l’ok definitivo”.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Callejon e l’addio al Napoli il 30 giugno: ecco cosa dice la norma

Ritiro Napoli, mancano le ultime formalità

L’annuncio ufficiale arriverà quando verranno risolte le ultime questioni di natura burocratica: “Sono solo delle formalità. Problemi non ce ne sono, sulla disponibilità ci siamo. Prima devono risolvere il contratto con il Trentino ma, trattandosi di una causa di forza maggiore, la risoluzione sarà naturale. Non credo che ci saranno problemi, una deroga mi pare abbastanza scontata. Dal canto nostro abbiamo fatto un buon corteggiamento alla società”.