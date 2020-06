Calciomercato Napoli, ultimi tentativi per il rinnovo di Milik e Callejon

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli deve trattare il rinnovo con Milik e provare a convincere Callejon a restare fino al termine della stagione: due situazioni molto delicate.

Josè Callejon potrebbe lasciare il Napoli fra una settimana. E’ girata una fake news sul web in merito ad un accordo raggiunto per restare in azzurro, prontamente smentita dalla moglie del calciatore. La verità è che la situazione è in via di definizione. Giuntoli e l’entourage dello spagnolo si parlano, cercando un accordo per prolungare il contratto almeno fino alla fine di agosto. Il protocollo d’intesa della Figc sui contratti al 31 Agosto non è ancora ratificato e comunque riguarderebbe la regolamentazione dei prestiti. Ma Callejon non è in prestito, ha semplicemente il contratto in scadenza e senza un accordo fra calciatore e società potrebbe arrivare anche la rescissione anticipata. Ma al momento è difficile pensare che il Napoli possa farsi scappare il suo numero 7, almeno fino alla fine dell’estate. Poi ci sarà da ragionare sul futuro, e lì una riconferma è decisamente più improbabile. Così come è improbabile quella di Arek Milik, che registra interesse anche dall’estero, soprattutto in Premier League.

Calciomercato Napoli, Callejon e Milik: permanenze difficili, rinnovi complicati

Milik è difficile che resti in Italia, specialmente se dovesse essere la Juve. Il Napoli ai bianconeri ha sparato una cifra altissima, fuori mercato per un calciatore in scadenza 2021. Non si vuole ripetere ciò che è accaduto con Higuain, c’è una chiara preferenza per una cessione lontano dalla Serie A. Tra i club più interessati all’attaccante polacco sembrano esserci l’Arsenal e il Tottenham. Dopo Allan e Lozano nel mirino dell’Everton di Ancelotti, il mercato inglese potrebbe dare un’altra mano al club azzurro. Anche in questo caso, il ds Giuntoli ha in agenda l’incontro con il procuratore del polacco. L’ obiettivo del dirigente del Napoli è quello di strappare un accordo per il rinnovo sia di Milik che di Callejon. Scarso ottimismo sulla buona riuscita di entrambe le trattative, ma il tentativo va fatto.

