Verona-Napoli, le probabili formazioni: c’è Ospina, Milik insidia Mertens

Da quest’oggi parte la 27ª giornata di Serie A e tutte le squadre si ritrovano ad aver giocato lo stesso numero di partite. In mattinata il Napoli sarà impegnato per la rifinitura, prima della sfida di domani al Bentegodi contro il Verona. Ancora qualche dubbio da sciogliere per Gennaro Gattuso, che siederà in panchina fresco vincitore del suo primo trofeo da allenatore. L’Hellas ha giocato e vinto nel weekend il recupero con il Cagliari, e dovrà fare a meno di qualche giocatore, tra indisponibili e squalificati. Gli azzurri, invece, hanno la rosa al completo, ad eccezione di Malcuit.

Probabili formazioni Verona-Napoli: Milik cerca un posto da titolare, Callejon out

Ivan Jurić non avrà a disposizione Borini, a causa dell’espulsione. Ancora ai box Pessina, già non convocato nella sfida con i rossoblu. Stessa sorte per il difensore Dawidowicz. Torna Gunter negli undici e toglierà il posto ad Empereur. Possibile ritorno da titolare per Miguel Veloso, che ha giocato solo un tempo contro il Cagliari. In attacco confermatissimo Di Carmine, reduce dalla doppietta, e sarà assistito da Verre e Zaccagni.

Gattuso avrebbe annunciato ad Ospina e Meret che si alterneranno regolarmente per il resto della stagione. Contro il Verona toccherà al colombiano, assente in finale di Coppa Italia a causa della squalifica. Confermata la linea difensiva a quattro che ha giocato contro la Juventus. Anche a centrocampo non dovrebbero esserci variazioni. L’unico che potrebbe partire dalla panchina è Zielinski, il quale rifiaterebbe per lasciare il posto ad uno tra Allan ed Elmas. Il vero dilemma di Ringhio è in attacco. E’ sempre difficile tenere uno fuori dal campo tra Mertens e Milik. Leggermente favorito il belga, ma giocherà chi risponderà meglio all’ultimo allenamento prima della sfida. Fuori dagli undici titolari Callejon, il quale potrebbe giocare l’ultima gara, la numero 301 da titolare al San Paolo contro la Spal.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Verona-Napoli, dove vederla in tv o streaming

La prima partita della ripresa della Serie A per gli azzurri sarà trasmessa su Dazn. Il calcio d’inizio è programmato al martedì 22 giugno per le ore 19.30 e sarà possibile seguire il match con una smart tv, attraverso l’app, oppure collegando una console Xbox o Playstation 4. Inoltre, Verona-Napoli sarà visibile sui dispositivi mobili, come smartphone o tablet, accedendo al proprio account Dazn.

