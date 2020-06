Napoli, pazza idea di Callejon: rinnovo senza stipendio di luglio e agosto

Callejon avrebbe avanzato la richiesta al Napoli di giocare gratis i prossimi due mesi, senza ricevere stipendio, pur di completare la stagione con i compagni.

Il contratto di José Callejon è in scadenza, mancherebbero circa 5 giorni alla fine della sua avventura partenopea. Senza accordi, l’ultima gara in azzurro la giocherà al San Paolo, domenica contro la Spal. Purtroppo, non ci sarà il tributo, nessun coro, nessuna festa post gara per il numero 7. Ma non è detta l’ultima parola, perché stando alle indiscrezioni riportate da Calciomercato.it, Callejon avrebbe proposto alla società di continuare a giocare per il Napoli nei mesi di luglio e agosto, senza percepire alcun salario: gratis fino al termine della stagione. Sembrerebbe una scelta pazza, quantomeno inusuale, ma è evidente che il calciatore vuole lasciare il segno e vuole contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra a qualsiasi costo, anzi… a costo zero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, rincorsa Champions con la rosa lunga: spazio a chi ha pochi minuti

Calciomercato Napoli, Callejon non vuole lo stipendio: la proposta di giocare gratis

Callejon avrebbe comunicato quest’oggi alla dirigenza azzurra di non voler percepire lo stipendio di luglio e di agosto, pur di continuare a giocare per il Napoli. L’unica richiesta minima fatta dal giocatore riguarda la copertura assicurativa in caso di infortuni. Lo spagnolo non ha trovato ancora nessun accordo con altre società, pur avendo come idea quella di tornare in Spagna, a casa sua. Lo farà al termine della stagione, quando sarà terminata la Champions e si chiuderà una storia d’amore con la città e con i compagni. José arrivò al Napoli ben 7 anni fa, accumulando finora ben 338 presenze, quinto nella storia della società. Ben 300 volte schierato negli 11 titolari. Dietro a Insigne nella classifica marcatori, raggiungendo quota 80 goal. Insomma, onnipresente, come quando percorre la fascia destra.

Se le voci riguardo la sua richiesta di giocare gratis si rivelassero concrete, Callejon resterà ancor più nel cuore dei tifosi napoletani. E a quel punto la maglia numero 7 sarà pesante come un macigno per chi la indosserà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Goal e rinascita, ma Lozano sarà ceduto: il Napoli fa il prezzo