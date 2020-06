Napoli, rincorsa Champions con la rosa lunga: spazio a chi ha pochi minuti

Per la rincorsa Champions, il Napoli sta ricorrendo all’uso dell’intera squadra e grazie alle cinque sostituzioni, anche chi ha giocato di meno accumulerà minuti.

Questo finale di stagione con partite ravvicinate potrebbe davvero premiare la profondità della rosa del Napoli, che probabilmente al momento è la squadra più completa di tutta la Serie A. Ventidue calciatori praticamente sullo stesso livello, due squadre diverse da poter ruotare per dare fiato a tutti, anche a partita in corso. Un lusso che in questo momento non può permettersi neppure la Juventus. O ancora, l’Inter che senza i titolarissimi non è riuscita a portare a casa i tre punti contro il Sassuolo. Peccato che l’Atalanta sia partita a razzo, battendo anche la Lazio e rischiando di rendere vana la rincorsa di Gattuso, che nonostante il bel successo di Verona è tornato a -12 da Gasperini.

Rincorsa Champions, Atalanta-Napoli senza Callejon?

Le prossime due partite diranno tanto sulla sempre più improbabile galoppata Champions del Napoli: lo scontro diretto a Bergamo del 2 luglio sarà l’apice di una rincorsa che potrebbe spegnersi ancor prima di iniziare. E Atalanta-Napoli potrebbe essere la prima senza Josè Callejon: il contratto del totem spagnolo scade il 30 giugno e senza un accordo per il prolungamento potrebbe lasciare la squadra a fine mese, prima della fine della stagione. L’ultima potrebbe essere Napoli-Spal, prevista per domenica 28, ma un accordo per il rinnovo non è ancora da escludere. José rientra tra i calciatori più utilizzati da inizio stagione, e la sua assenza nel prosieguo della corsa al quarto posto potrebbe pesare tantissimo.

Top e flop calciatori del Napoli impiegati in stagione

La rosa è lunga, e sia Ancelotti che Gattuso hanno cercato di valorizzarla o utilizzare più calciatori possibile quando le circostanze lo richiedevano. Adesso che le cinque sostituzioni lo permettono, Ringhio sta inserendo in campo anche quelli meno utilizzati durante tutta la stagione. I dimenticati. Ma adesso tornano utili, soprattutto in vista di così tante partite ravvicinate e con l’obiettivo di non arrivare col fiatone agli appuntamenti più importanti, proprio come contro l’Atalanta. Ecco i giocatori che hanno accumulato più minuti e quelli che invece sono stati impiegati di meno.

CALCIATORI PIU’ IMPIEGATI IN STAGIONE:

1) Giovanni Di Lorenzo 3420′

2) Piotr Zielinski 3122′

3) Fabian Ruiz 2826′

4) Lorenzo Insigne 2592′

5) José Callejon 2407′

CALCIATORI MENO IMPIEGATI IN STAGIONE:

1) Amin Younes 154′

2) Stanislav Lobotka 247′

3) Faouzi Ghoualm 323′

4) Kevin Malcuit 397′

5) Fernando Llorente 666′

6) Sebastiano Luperto 726′