Callejon e l’addio al Napoli il 30 giugno: cosa dice la norma

Callejon potrebbe dire addio al Napoli già il 30 giugno, data di scadenza del suo contratto. Salterebbe così il finale di campionato e la Champions League.

Il saluto dei compagni e le lacrime sul prato dell’Olimpico dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus lasciano davvero pochissimi dubbi: la lunga storia di José Callejon al Napoli volge al termine e potrebbe chiudersi addirittura tra pochi giorni, ovvero alla naturale scadenza del contratto.

Callejon può lasciare subito Napoli: via il 30 giugno?

Il contratto tra Callejon ed il Napoli infatti è valido fino al 30 giugno, data in cui lo spagnolo sarà libero di chiudere definitivamente la sua esperienza in azzurro e cercare una nuova avventura magari in Spagna dove Valencia e Villarreal lo cercano con insistenza. Le parti sono al lavoro per prolungare il rapporto fino al termine di questa stagione ma, se la fumata bianca non dovesse arrivare, Callejon il 28 giugno potrebbe giocare la sua ultima partita al ‘San Paolo’ contro la SPAL mentre non sarebbe a disposizione di Gattuso né per lo scontro-Champions di Bergamo, né per le ultime gare di campionato. Non solo, lo spagnolo in questo modo salterebbe anche il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.

Ecco perché, forse, Gattuso nelle ultime settimane ha definitivamente lanciato Politano al quale toccherà il compito di raccogliere l’eredità di Callejon. Le alternative, da Younes a Lozano, comunque non mancano in attesa magari di un altro regalo dal mercato.

Giocatori in scadenza: cosa dice la norma della FIGC

Il caso Callejon non è ovviamente unico in Serie A, dove sono molti i giocatori il cui contratto con l’attuale società scade il 30 giugno e non sarà rinnovato per la stagione successiva. Ma cosa dicono le norme? E’ possibile prolungare il rapporto in modo da concludere il campionato?

La FIGC proprio nelle scorse ore ha pubblicato un protocollo molto chiaro in merito:

per i calciatori titolari di contratti in scadenza al 30 giugno 2020 con la società per la quale sono tesserati a titolo temporaneo alla data di pubblicazione del presente documento, l’estensione al 31 agosto 2020 della durata del tesseramento a titolo temporaneo della stagione 2019/2020 deve essere pattuita fra le parti mediante sottoscrizione di apposito modulo federale. Di conseguenza, il tesseramento della stagione 2020/2021 decorre dal 1° settembre 2020;

Per quanto riguarda invece i giocatori già acquistati ma attualmente in prestito in altre società (vedasi casi Petagna o Rrhamani) non cambierà sostanzialmente nulla.