Calciomercato Napoli, atteso l’annuncio per il doppio colpo, ma non solo

Il Napoli sta per piazzare un doppio colpo dal Lille: Osimhen e Gabriel. Inoltre, Giuntoli ha diverse opzioni per sostituire Callejon.

Ancora qualche ora e Victor Osimhen potrebbe sciogliere le ultime riserve e legarsi al Napoli per i prossimi 5 anni. Un affare che sembra ormai sempre più vicino al traguardo. La trattativa con l’attaccante 22enne vede ormai la luce e quella con il Lille procede spedita e potrebbe chiudersi a strettissimo giro. Affare da circa 50 milioni nel quale potrebbero entrare anche Gabriel, difensore brasiliano di 22 anni di proprietà del club francese, e Adam Ounas, che il Napoli sta provando ad inserire nell’affare come contropartita. L’Everton di Ancelotti sarebbe la concorrente da superare in questa trattativa. Il Lille intanto ha già preso un altro attaccante e sta per chiudere anche per un difensore, il 20enne Sven Botman dell’Ajax. Ci siamo, insomma, l’affare si avvicina alla chiusura.

Calciomercato Napoli, non solo Osimhen: sul taccuino di Giuntoli tanti nomi

A centrocampo invece c’è sempre nel mirino Szoboszlai, classe 2000, erede designato di Allan, mentre sugli esterni offensivi c’è ancora qualche riflessione in atto. A sinistra Giuntoli è innamorato di Boga, ma il Sassuolo spara altissimo – almeno 30 milioni – per un talento che continua a regalare prestazioni favolose. A destra invece resta ancora una flebile speranza di riconfermare Josè Callejon. I tifosi lo acclamano, i compagni ci stanno provando, Mertens su tutti, ora resta da capire quale sarà la decisione definitiva del numero 7. Ma la società partenopea continua a guardarsi attorno e dalla Francia fanno sapere che gli occhi sono puntati su Saint-Maximin, ala del Newcastle. Solitamente gioca a sinistra, ma può giocare anche a destra. Tuttavia, il suo futuro è legato al cambio della dirigenza del club londinese.

