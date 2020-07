Probabili formazioni Genoa-Napoli: novità in attacco

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: Gattuso indeciso tra Callejon e Politano, l’ex Inter potrebbe tornare titolare. Occhio a Mertens.

La vittoria ottenuta contro la Roma ha fatto dimenticare il ko di Bergamo, che ha segnato la fine del sogno Champions League: per il Napoli è tempo di volare in Liguria per affrontare al ‘Ferraris’ il Genoa, club con cui fino ad un anno fa esisteva un solido gemellaggio. Rossoblu impelagati nella lotta per non retrocedere e per questo altamente pericolosi, specie nel loro stadio: guai a sottovalutare un avversario con cui vi sono ben 21 punti di differenza in classifica, che in una gara secca potrebbero non vedersi.

Gattuso ha convocato 22 giocatori per la trasferta genovese: tornano Ospina e Allan che hanno superato i rispettivi problemi fisici, ancora out Llorente. Assenti gli squalificati Koulibaly e Demme: il posto del senegalese sarà preso da Maksimovic che agirà in coppia con Manolas, l’italo-tedesco invece sarà sostituito da Lobotka. Il tridente d’attacco dovrebbe nuovamente cambiare faccia rispetto al match con la Roma: probabili staffette Callejon-Politano e Milik-Mertens, con i secondi pronti a tornare nell’undici titolare. Insigne unico punto fermo di un reparto che spesso e volentieri ha ruotato i suoi interpreti alla ricerca di una stabilità mai veramente raggiunta.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli:

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.



Probabili formazioni Genoa-Napoli: dove vederla in tv e diretta streaming

Genoa-Napoli sarà trasmessa in tv da Sky, precisamente ai canali Sky Sport Serie A (numero 473 e 483 del digitale terrestre, 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Il match sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati Sky che potranno scaricare l’applicazione di Sky Go per iOS e Android, oppure collegarsi al sito ufficiale della piattaforma direttamente dal pc.

In alternativa c’è l’opzione Now Tv, servizio live e on demand che permette di assistere ai programmi Sky (previo abbonamento).