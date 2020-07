Napoli Femminile, è fatta per Eleonora Goldoni! La bomber da 200k follower

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione è ormai fatta per il trasferimento di Eleonora Goldoni al Napoli Femminile. Chi è la calciatrice influencer

Colpo in attacco per il Napoli Femminile. Dopo la promozione in Serie A arrivata a tavolino a causa della pandemia di coronavirus che ha portato allo stop definitivo del campionato femminile, il club azzurro è adesso attivo sul calciomercato in vista del campionato di massima serie. Secondo un indiscrezione raccolta dalla nostra redazione, è ormai fatta per l’ex attaccante dell’Inter Eleonora Goldoni. La bella bomber emiliana ha lasciato il club nerazzurro dopo una sola stagione al di sotto delle aspettative, in cui ha giocato solo 8 partite senza segnare nessun gol. Adesso è pronta a riscattarsi con la maglia azzurra.

Eleonora Goldoni, un valore aggiunto in campo e fuori

Oltre ad essere una calciatrice di assoluto livello, Eleonora Goldoni è anche modella e influencer. Il suo profilo Instagram parla chiaro: i suoi follower sono oltre i 200mila, più di qualsiasi altra calciatrice femminile del panorama italiano. Notorietà che sfrutta anche per nobili cause, come la beneficenza. Giusto ieri ha avviato un’altra iniziativa benefica mettendo all’asta le sue tante scarpette da calcio che l’hanno accompagnata dai primi anni fino ad oggi. Per lei non sarà la prima volta nella città partenopea. L’anno scorso ha infatti partecipato con la Nazionale femminile italiana universitaria alle Universiadi 2019, dove ha fatto bella figura con 3 reti segnate in 4 partite. Dopo aver fatto innamorare tanti tifosi interisti, adesso è pronta a far scattare l’amore anche con i suoi nuovi tifosi partenopei.