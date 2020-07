Probabili formazioni Genoa-Napoli: tridente rivoluzionato

Trasferta ostica per il Napoli che sarà di scena al ‘Ferraris’ contro il Genoa: ecco le probabili formazioni dell’incontro.

Mentre il Napoli ufficializza il ritiro a Castel Di Sangro, Gattuso prepara la sfida di Genova con la solita attenzione. L’obiettivo è quello di riprendere il devastante Milan che, dopo la Lazio, ha asfaltato anche la Juve. Anche se l’obiettivo Europa League è ormai acquisito bisogna comunque provare a vincerle tutte, come ha ordinato il mister ai suoi ragazzi per onorare il campionato.

Possibile un turno di riposo per chi ha giocato di più, come ad esempio Di Lorenzo che sarà sostituito da Hysaj, dentro Maksimovic per Koulibaly e probabilmente anche Lobotka per Demme ed Elmas per Zielinski. In avanti sulla destra ci sarà Politano, a sinistra potrebbe avere un turno di stop anche Lorenzo Insigne. Per sostituirlo scalpita Hirving Lozano, che nelle ultime uscite è sembrato particolarmente in palla. Si gioca alle 19.30, ma intanto tiene ancora banco il mercato. Osimhen sembrava a un passo, ma finché l’affare non si chiude il Napoli non può essere tranquillo. Si rischia un nuovo caso Pépé, l’esterno ex Lille che lo scorso anno sembrava essere ormai azzurro ma sfumò all’ultimo momento a causa dell’inserimento dell’Arsenal. Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, diceva Trapattoni, e il Napoli farà bene a chiudere l’affare prima possibile per non rischiare di trovarsi di nuovo col sacco vuoto.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli:

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Behrami, Schöne, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Lozano.

Probabili formazioni Genoa-Napoli: diretta tv e streaming

Per guardare Genoa-Napoli in tv dovrete sintonizzarvi su Sky al canale Sky Sport Serie A o Sky Sport (numero 252 del satellite).

Gli abbonati potranno usufruire del servizio streaming Sky Go o, in alternativa, di Now Tv che però richiede un abbonamento.