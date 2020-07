Genoa-Napoli: partita delicata per il Grifone, gli azzurri cercano la continuità

Il Napoli affronterà questa sera il Genoa, reduce da 4 partite senza vittorie e a rischio retrocessione: gli azzurri vorranno imporsi per dare un senso ai tre punti conquistati con la Roma.

Quando il lockdown spegne un momento positivo che stava per portare a blindare la salvezza. Questo è sicuramente il caso del Genoa, una delle squadre più in forma a febbraio prima che il coronavirus arrivasse a chiudere il campionato per tre lunghi mesi. Cagliari, Bologna e Milan, le ultime due addirittura fuori casa: queste le vittime di Davide Nicola prima della chiusura causa Covid, e prima ancora il prestigioso pareggio esterno contro l’Atalanta. Il ritorno alla normalità non è stato particolarmente incoraggiante per i rossoblu: 4 partite, due sconfitte e due pareggi. L’esordio shock con l’1-4 a Marassi ad opera del Parma e la sconfitta interna con la Juve, intervallate dai due pareggi fuori casa con Brescia e Udinese, risultati che hanno riportato i liguri in piena zona retrocessione.

Genoa-Napoli: chi cerca la reazione, chi la continuità

Genoa che si conferma decisamente più efficace in trasferta che in casa, e che ora affronta un Napoli particolarmente in palla. Contro gli azzurri può arrivare la terza sconfitta interna su tre dopo il lockdown o una reazione come quella mostrata a Udine tre giorni fa: sotto di due reti ma senza mai mollare un centimetro, il gol di Pandev all’81mo e il pareggio di Pinamonti, dopo il rigore sbagliato, al 97mo minuto. Segnali di reazione, di ripresa: la speranza di Gattuso e dei suoi ragazzi è che questa ripresa non inizi proprio col Napoli.

Partenopei che non perdono al Marassi contro i rossoblu dal 2012, quando Goran non era ancora un avversario. Di quella squadra ormai non è rimasto più nessuno, e anche il gemellaggio tra le due tifoserie si è consumato con il tempo. Gli azzurri oggi giocheranno a Genova per dare continuità a quanto ben fatto al San Paolo contro la Roma.

