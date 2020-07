Calciomercato Napoli, il rinnovo di Callejon è in stallo per la durata

Problemi nel negoziato tra De Laurentiis e Callejon per il rinnovo del contratto dell’ala destra: le parti sono distanti per la durata.

Si sono fatti passi da gigante dai mesi passati in isolamento nelle proprie abitazioni ad oggi. De Laurentiis e Callejon stanno cercando un’intesa per prolungare questo matrimonio che dura sette anni. Si sa, dopo sette anni iniziano le prime crisi, i primi malcontenti. In questo caso, José chiede maggiori garanzie per prolungare il suo contratto. Lo spagnolo vorrebbe restare ancora a lungo in azzurro, ma non vuole rischiare di essere scaricato e trovarsi all’improvviso senza club. Anche il patron azzurro vorrebbe mantenere l’ala destra in squadra, ma non cede sulla durata del rinnovo. Il presidente avrebbe offerto un altro anno di contratto, con le stesse condizioni economiche attuali: proposta rispedita al mittente.

Non c’è intesa sulla durata: Callejon chiede un rinnovo di due anni, ADL ne propone solo uno

Le parti sono ancora distanti. Entrambi vorrebbero proseguire insieme, ma come ogni negoziato ci sono dei problemi da sciogliere. Secondo la Gazzetta dello Sport, la richiesta di Callejon riguarda la durata del contratto: egli vuole un rinnovo di due anni. Ma De Laurentiis non cede. Per ora, lo spagnolo resterà fino al termine della stagione e continuerà a giocare in campionato e in Champions. Il tempo per trovare l’intesa c’è. La squadra sarebbe contenta se José dovesse rimanere per un altra o addirittura per altre due stagioni. Infatti, Mertens sta cercando di convincere il suo compagno a rivedere le sue posizioni e magari ad andare in contro alla dirigenza. Il presidente azzurro dovrà anche capire se un mancato rinnovo possa provocare un malcontento all’interno del gruppo, proprio ora che sembra essere così compatto. L’idea sarebbe quella di non stravolgere questo equilibrio che si è creato. Non a caso, Gattuso ha ribadito diverse volte nelle ultime conferenze o interviste che molti calciatori rimarranno anche il prossimo anno. Stesso discorso anche per Callejon?

