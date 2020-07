Napoli-Milan, arriva la chance dal 1′ per Lozano? Le probabili formazioni

Probabili formazioni Napoli-Milan: Gattuso orientato a schierare la formazione tipo con i rientri di Koulibaly e Demme, ma occhio a Lozano in gran forma

Con un campionato praticamente senza più obiettivi, per il Napoli la sfida col Milan diventa la più importante di quelle che restano, per provare a blindare il quinto posto. Un successo per l’orgoglio, visto che l’Europa League è già assicurata dopo aver vinto la Coppa Italia. Anche per questo, con Koulibaly e Demme tornati dalla squalifica, mister Gattuso si affiderà probabilmente a quella che al momento è la sua formazione tipo. Ospina in porta con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, più defilati Hysaj e Maksimovic. Centrocampo titolare con Fabiàn, Demme e Zielinski, ma attenzione a Lobotka ed Elmas che sono stati fra i migliori col Genoa. In avanti Callejon, Mertens e Insigne, ma scalpita un Hirving Lozano in gran forma. Possibile un nuovo ingresso nella ripresa per il messicano, due reti in 110 minuti da quando è ricominciato il campionato. Ma Gattuso ama le sorprese e quindi una chance Lozano potrebbe averla anche dal primo minuto.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, gara valida per la 32° giornata di Serie A TIM.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic. All. Pioli

Il fischio d’inizio è in programma per domenica 12 luglio alle ore 21:45 allo Stadio San Paolo.