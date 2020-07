Probabili formazioni Napoli-Udinese: Mertens e Insigne titolari

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: Gattuso è pronto a rilanciare il tridente titolare, Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo.

Il Napoli, reduce da due pareggi consecutivi e ormai senza obiettivi concreti in campionato, ospita l’Udinese per tenere attaccata la spina soprattutto in vista del ritorno degli ottavi di Champions League in programma a Barcellona a inizio agosto. I friulani hanno un vantaggio di sette punti sul terzultimo posto, occupato dal Lecce, e puntano a chiudere il prima possibile il discorso salvezza. All’andata l’Udinese riuscì a bloccare il Napoli sul pareggio: a segno Lasagna e l’ex Zielinski.

Probabili formazioni Napoli-Udinese: out Di Lorenzo

Gattuso non avrà a disposizione l’infortunato Llorente e lo squalificato Di Lorenzo, al cui posto sulla destra giocherà Hysaj. Previsto il rientro di Ospina tra i pali mentre in difesa Koulibaly, al rientro dopo la squalifica, potrebbe fare rifiatare Maksimovic. Mario Rui sarà il terzino sinistro. A centrocampo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco infine è previsto il ritorno del tridente titolare composto da Callejon, Mertens e capitan Insigne.

Tanti problemi di formazione per Gotti senza Mandragora, Jajalo e Teodorczyk ai quali si aggiunge lo squalificato Okaka. In attacco dovrebbe quindi toccare a Nestorovski fare coppia con l’intoccabile Lasagna. Walace invece prenderà il posto di Jajalo in cabina di regia. Davanti a Musso si giocano una maglia Samir e Nuytinck. Ballottaggio Sema-Zeegelar sulla sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Nestorovski.

Dove vedere Napoli-Udinese in diretta tv e streaming

Napoli-Udinese verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati alla pay tv potranno vedere la partita anche in diretta streaming su pc, tablet o smartphone tramite il servizio Sky Go. Napoli-Udinese infine sarà visibile sempre in diretta streaming pure su Now Tv, servizio streaming di Sky.