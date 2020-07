Al Napoli si liberano due numeri di maglia, Osimhen può prendere l’eredità

Dalla Nigeria sono sicuri che Osimhen ha svolto già le visite mediche con il Napoli: ma quale numero di maglia potrebbe scegliere nel caso diventasse ufficiale?

Si stanno facendo insistenti le voci di mercato che riguardano Victor Osimhen ed il Napoli. De Laurentiis avrebbe dovuto annunciare qualcosa giovedì scorso in merito, come detto durante la conferenza della presentazione del ritiro della squadra a Castel di Sangro. Così non è stato. L’operazione che porta l’attaccante del Lille in Campania è complessa, anche se per qualcuno sembra esser già in fase di conclusione. Il giornalista nigeriano Oma Akatugba ha condiviso un tweet nella quale ha svelato che il calciatore avrebbe già svolto le visite mediche e che mancherebbe solo l’ufficializzazione.

Medicals done @victorosimhen9 is in top health. Everyone in Naples are happy. The club president is smiling from ear to ear. The announcement will happen soon. Stay here. Only here. — Oma Akatugba (@omaakatugba) July 18, 2020

Se così fosse, Victor sarebbe il secondo tesserato proveniente dalla Nigeria. Il primo è stato Afolabi, acquistato in prestito nella stagione 2000/01, ma non è mai sceso in campo in una gara ufficiale.

Quale sarà il numero di maglia di Osimhen al Napoli?

Con l’addio quasi certo di Llorente e quello sempre più probabile di Callejon, Victor Osimhen potrebbe scegliere tra due numeri di maglia da indossare con il Napoli. Fernando veste la ‘9‘,che Victor utilizza spesso con la Nazionale e con il quale è andato a segno 3 volte nelle due ultime partite con le Super Eagles. Numero classico del centravanti, e naturalmente negli anni hanno vestita in tanti la nove azzurra, sia per scelta che per la vecchia regola legata al ruolo: da José Altafini a Careca, da Sosa ad Higuain.

José Callejon potrebbe lasciare in eredità il ‘7‘, che da quando è cominciata l’era De Laurentiis sta facendo la fortuna di chi la indossa. Prima Lavezzi, poi Cavani e attualmente l’ex esterno del Real Madrid. Osimhen ha giocato con il Lille indossando il sette e gli ha portato molto bene in questa sua unica stagione in Francia. Sette o nove, questa potrà essere la sua prima decisione se dovesse divenire calciatore del Napoli a tutti gli effetti.

