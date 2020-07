Infortunio Mertens, le condizioni del belga e i tempi di recupero

Infortunio Mertens, il folletto belga è uscito malconcio da uno scontro con Rodrigo Becao durante Napoli-Udinese. Problema alla schiena, le sue condizioni

Brutte notizie per il Napoli in vista del ritorno di Champions League contro il Barcellona in programma ad agosto. Nella partita contro l’Udinese infatti, il folletto belga Dries Mertens è uscito zoppicando al 31′ minuto per infortunio, a causa di un problema alla schiena rimediato in uno scontro con Rodrigo Becao. L’attaccante azzurro ha chiesto immediatamente il cambio, e al suo posto è entrato Arkadiusz Milik, che dopo solo un minuto ha segnato il gol del momentaneo 1-1. Attualmente non si conosce ancora l’entità dell’infortunio accorso al belga e i conseguenti tempi di recupero, che saranno valutati nelle prossime ore. Nonostante “Ciro” sia uscito sulle sue gambe, i tifosi azzurri restano in apprensione, terrorizzati dall’idea di perdere il proprio attaccante principe nel momento più importante della stagione. Si attendono ulteriori aggiornamenti.

Napoli-Udinese 2-1, il tabellino del match

Ecco il tabellino di Napoli-Udinese, gara valida per la 34° giornata di Serie A TIM:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (81′ Allan), Lobotka (70′ Demme), Zielinski (81′ Elmas); Callejon (70′ Politano), Mertens (30′ Milik), Insigne. All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Walace (89′ Troost Ekong), De Paul, Zeegelaar (82′ Ter Avest); Nestorovski, Lasagna (92′ Sema). All. Gotti

Marcatori: 22′ De Paul (U), 31′ Milik (N), 95′ Politano (N)

Ammoniti: Becao, Milik, Koulibaly, Walace, Demme

Stadio: San Paolo (Napoli)