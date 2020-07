Gattuso pesca i jolly dalla panchina: i gol arrivano grazie ai cambi

La panchina regala la vittoria contro l’Udinese, ma non è una novità: Gattuso riesce ad inserire spesso l’uomo giusto che trova la via del gol.

Gattuso continua a cambiare formazione per far rifiatare i suoi. Giocare ogni 3 giorni è dura, ma fortunatamente ha una rosa ampia e di ottimo valore. Subito dopo la finale di Coppa Italia vinta ai calci di rigore, ha promesso ai suoi ragazzi che avrebbe fatto giocare tutti e che ciascuno si sarebbe ritagliato un po’ di spazio. Oltre al classico turnover, Ringhio utilizza le cinque sostituzioni messe a disposizione dalla ripresa del campionato e riesce anche a scegliere l’uomo giusto da inserire in campo.

Gattuso guarda la panchina e pesca i giocatori giusti: 5 gol su 14 grazie ai cambi

L’allenatore del Napoli ha evidenziato più volte che la squadra crea moltissimo ma concretizza anche poco. Tuttavia, ci sono gli uomini dalla panchina che segnano e risolvono la partita. Da quando è ripresa la Serie A, gli azzurri hanno segnato 14 reti e ben 5 sono arrivate da uomini subentranti a gara in corso. Un terzo delle marcature. Il primo è arrivato da Lozano contro l’Hellas, il quale ha permesso al Chucky di sbloccarsi mentalmente. Dopo quella partita ha preso coraggio e, sempre dopo un cambio, è riuscito a siglare il gol partita contro il Genoa. Oltre al messicano, Younes ha contribuito alla vittoria contro la Spal. Infine, gli ultimi due gol contro l’Udinese sono arrivati proprio da due panchinari: Milik e Politano.

Gattuso sta dando importanza alla maggior parte dei calciatori di questo gruppo, e loro riescono a ripagare la fiducia offrendo ottime prestazioni in poco tempo o addirittura regalando la vittoria alla squadra, come nel caso di Politano e Lozano. L’uso di giocatori ‘freschi’ dalla panchina, che danno nuova vitalità al ritmo del gioco, può essere un’ottima soluzione da adottare contro il Barcellona in Champions League.

