Napoli Femminile, oggi la presentazione al Maschio Angioino: tanti ospiti

Oggi la rosa del Napoli Femminile che affronterà la stagione 2020/2021 è stata presentata ufficialmente al Maschio Angioino di Napoli

È andata in scena oggi, nella splendida location del Maschio Angioino, la presentazione alla stampa e alla città del Napoli Femminile, che dal prossimo 22 agosto sarà impegnato nel campionato di Serie A. La presidente della Divisione Femminile, Ludovica Mantovani, nell’occasione ha consegnato alla squadra la coppa per la vittoria dello scorso campionato di Serie B, complimentandosi con il presidente Carlino e l’allenatore Marino. Sul palco anche l’amministratore delegato della squadra, Francesco Tripodi, che ha introdotto gli interventi dell’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, del presidente della Divisione Femminile, Ludovica Mantovani, del presidente del Napoli , Lello Carlino, e del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris che ha elogiato la lungimiranza del progetto. Ambizioso il presidente Carlino, che si pone obiettivi importanti anche in un campionato difficile quale la Serie A, felice l’assessore Borriello per aver consegnato una nuova casa, il Caduti di Brema di Barra, al Napoli per le gare interne. Apprezzato l’intervento della presidente Mantovani sul momento del calcio femminile in Italia.

Napoli Femminile, la rosa 2020/2021

Ecco la rosa con cui il Napoli Femminile affronterà la stagione di Serie A 2020/2021:

Portieri: Catalina Perez, Emmeline Mainguy, Selma Hlifarsdottir.

Difensori: Elisabetta Oliviero, Sarah Huchet, Chiara Groff, Paola Di Marino, Federica Di Criscio, Isobel Dalton, Livia Capparelli, Mariah Cameron

Centrocampisti: Emma Errico, Sofieke Jansen, Flavia Mota, Alessandra Nencioni, Giulia Risina.

Attaccanti: Lisette Tammik, Isotta Nocchi, Vlada Kubassova, Jenny Hjohlman, Eleonora Goldoni, Martina Gelmetti, Zoubida El Bastali, Despoina Chatzinikolaou, Federica Cafferata.