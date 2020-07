Barcellona-Napoli al Camp Nou, scongiurata l’ipotesi campo neutro. Le ultime

Dopo il nuovo lockdown in Spagna si era ipotizzato di giocare in campo neutro Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di Champions. Ipotesi scongiurata, sarà Camp Nou

Si giocherà regolarmente al Camp Nou Barcellona-Napoli dell’8 agosto. Dalla Spagna in questi giorni è filtrata la possibilità che la UEFA spostasse la gara a Lisbona vista la crescita di contagi in Catalogna. Ma questa ipotesi al momento è da scongiurare. Sia il Barcellona che la UEFA sono in costante contatto con la Generalitat della Catalogna per tenere sotto controllo la situazione, ma in linea di massima l’intenzione è quella di lasciare tutto immutato. “Non ci saranno problemi”, ha assicurato Alba Vergès, ministro della sanità catalano. “Si tratta di una partita giocata a porte chiuse e nelle massime condizioni di sicurezza, lavoriamo perché tutto si svolga senza alcun problema”. Parole rassicuranti in una situazione che ogni giorno sembra sollevare un interrogativo. A Barcellona però continuano a essere molto tranquilli: si giocherà al Camp Nou come previsto. Lo spostamento in altra sede al momento è un’ipotesi molto, molto remota. A riportare la notizia è il quotidiano iberico El Periodico.

Barcellona-Napoli, partita nel pieno del ciclone Messi

Non poteva esserci momento migliore per il Napoli per affrontare il Barcellona di Messi&Co. Proprio la Pulce sembra ormai ai ferri corti con la dirigenza blaugrana, con il rinnovo molto lontano dall’essere firmato. Già nel postpartita di Barcellona-Osasuna l’asso argentino era apparso assai nervoso, ed aveva dichiarato con amarezza che in queste condizioni avrebbero perso contro il Napoli, uscendo così dalla Champions League. Non è da escludere che l’anno prossimo, o addirittura quest’estate, le strade di Messi e il Barcellona possano separarsi, con l’Inter di Suning sullo sfondo pronta a fare follie.