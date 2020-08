Barcellona-Napoli, le probabili formazioni: rebus Insigne

Uno sguardo alle probabili formazioni di Barcellona e Napoli, attese dal ritorno degli ottavi di Champions League: da sciogliere il nodo Insigne.

Fuoco alle polveri, l’attesa sta per finire: il Napoli non può permettersi passi falsi nella tana del Barcellona, pena l’eliminazione dalla Champions League. L’1-1 interno dell’andata obbliga gli azzurri a vincere o, quantomeno, a pareggiare con due goal segnati a salire: una sconfitta con qualsiasi risultato cancellerebbe il sogno della qualificazione alla Final Eight. Dunque servirà un’impresa ai ragazzi di Gattuso, che deve ancora sciogliere il nodo relativo a Insigne: il capitano si è infortunato nel corso del match vinto contro la Lazio e la sua è una corsa contro il tempo per essere a disposizione in tempo record.

Al momento una sua presenza in campo dal primo minuto appare però improbabile: più semplice pensare che al suo posto giochi uno tra Elmas (favorito) e Lozano. Il tridente d’attacco sarà completato da Callejon sulla fascia destra e da Mertens al centro. Nessuna sorpresa a centrocampo: Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz (desiderio di mercato proprio dei blaugrana) e Zielinski ad agire da mezzali. In difesa Manolas dovrebbe spuntarla su Maksimovic per affiancare Koulibaly, Di Lorenzo e Mario Rui i terzini. In porta è ballottaggio tra Ospina e Meret, con il colombiano in vantaggio per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Riqui Puig, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

Probabili formazioni Barcellona-Napoli: emergenza a centrocampo per i catalani

Quique Setien alle prese con diverse defezioni, in particolare a centrocampo: non ci saranno gli squalificati Vidal e Busquets, out anche Arthur che ha intenzione di risolvere anticipatamente il rapporto con il Barcellona prima dell’approdo definitivo alla Juventus. In mediana giocheranno il giovane Riqui Puig, De Jong e Rakitic. Nessuna novità in avanti: Messi e Griezmann a supporto di bomber Suarez, uno dei pericoli maggiori per la difesa del Napoli. In quattro a protezione della porta di Ter Stegen: Semedo e Jordi Alba sugli esterni, Piqué e Lenglet al centro.