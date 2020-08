Barcellona-Napoli, le probabili formazioni: gioca Insigne?

Uno sguardo alle probabili formazioni di Barcellona e Napoli, attese dal ritorno degli ottavi di Champions League: quasi sciolto il nodo Insigne.

Fuoco alle polveri, l’attesa sta per finire: il Napoli non può permettersi passi falsi nella tana del Barcellona, pena l’eliminazione dalla Champions League. L’1-1 interno dell’andata obbliga gli azzurri a vincere o, quantomeno, a pareggiare con due goal segnati a salire: una sconfitta con qualsiasi risultato cancellerebbe il sogno della qualificazione alla Final Eight. Dunque servirà un’impresa ai ragazzi di Gattuso, che deve ancora sciogliere il nodo relativo a Insigne: il capitano si è infortunato nel corso del match vinto contro la Lazio e la sua è una corsa contro il tempo per essere a disposizione.

Gattuso lo ha convocato e una sua presenza in campo dal primo minuto appare probabile: in caso di forfait, al suo posto giocherebbe uno tra Elmas (favorito) e Lozano. Il tridente d’attacco sarà completato da Callejon sulla fascia destra e da Mertens al centro. Nessuna sorpresa a centrocampo: Demme in cabina di regia con Fabian Ruiz (desiderio di mercato proprio dei blaugrana) e Zielinski ad agire da mezzali. In difesa Manolas la spunterà su Maksimovic per affiancare Koulibaly, Di Lorenzo e Mario Rui i terzini. In porta è ballottaggio tra Ospina e Meret, con il colombiano in vantaggio per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scambio di portieri: Meret può lasciare Napoli in prestito

Probabili formazioni Barcellona-Napoli: emergenza a centrocampo per i catalani

Quique Setien alle prese con diverse defezioni, in particolare a centrocampo: non ci saranno gli squalificati Vidal e Busquets, out anche Arthur che ha intenzione di risolvere anticipatamente il rapporto con il Barcellona prima dell’approdo definitivo alla Juventus. In mediana giocheranno Sergi Roberto (ma attenzione al giovane Riqui Puig), De Jong e Rakitic. Nessuna novità in avanti: Messi e Griezmann a supporto di bomber Suarez, uno dei pericoli maggiori per la difesa del Napoli. In quattro a protezione della porta di Ter Stegen: Semedo e Jordi Alba sugli esterni, Piqué e Lenglet al centro.