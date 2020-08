L’Arsenal sorpassa il Napoli per l’acquisto di Gabriel: manca solo l’ok del calciatore.

Grazie all’operazione Osimhen, il Napoli ha avuto modo di trattare anche per il difensore titolare del Lille. Tuttavia, concluso l’affare per l’attaccante nigeriano, non è stato trovato nessun accordo per Gabriel. Il difensore brasiliano sarebbe arrivato in caso di cessione di Kalidou Koulibaly, il quale è fortemente seguito dal Manchester City ma senza una grossa offerta, De Laurentiis non lo cederà. Non c’è fretta di vendere il senegalese, legato alla maglia azzurra per altri 3 anni, e dunque non è stato fatto lo sforzo per trovare l’accordo con il club francese e il calciatore.

Calciomercato Napoli, Gabriel all’Arsenal: manca solo il sì del giocatore

A sorpassare il Napoli sono stati ancora una volta i Gunners, recenti nemici degli azzurri quando si tratta di calciomercato. Già nella passata stagione acquistarono dal Lille Nicolas Pépé e lo strapparono in tempi record dalle mani della dirigenza partenopea. Hanno provato a convincere anche Osimhen, quando il calciatore era in combutta con i suoi ex agenti, senza però riuscirci concretamente. Ora è la volta di Gabriel dos Santos Magalhães, difensore classe 1997, mancino e dotato di una buona forza fisica: l’Arsenal è riuscita ad anticipare i dirigenti del Napoli.

A confermare la riuscita dell’affare è stato il giornalista James Olley di ESPN, il quale ha affermato che il club londinese avrebbe trovato l’accordo con i francesi per 22 milioni di sterline, quasi 25 milioni di euro. Il brasiliano dovrà decidere le sorti del suo futuro entro una settimana, ma di certo non resterà un altro anno in Ligue 1. Come dichiarato di recente dal presidente del Lille Gerard Lopez, lascerà il campionato francese entro l’inizio della prossima stagione.

