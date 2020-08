Napoli in sintonia con la nuova Roma: anche Veretout nel mirino

L’asse Napoli-Roma può regalare nuovi scenari di calciomercato: Under e Veretout nella lista degli azzurri.

Da poche ore la Roma ha ufficializzato il cambio di proprietà. The Friedkin Group, principale distributore di vetture della Toyota, ha acquisito il club dopo una lunga trattativa durata mesi con l’ex presidente James Pallotta. Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto a Dan Friedkin, il nuovo numero uno dei giallorossi: “Welcome to Italian Soccer! Sono certo che anche tu voglia contribuire a trasformare il calcio italiano in un mix tra sport e intrattenimento“.

Dear Friedkin, welcome to Italian Soccer! Il calcio italiano si sta rafforzando e internazionalizzando. È ormai un forte attrattore di investimenti (continua) — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 17, 2020

Il Napoli è fortemente interessato a diversi calciatori della Roma e aveva già allacciato primi contatti con i dirigenti per conoscere cifre e dettagli delle possibili operazioni di mercato. Nel mirino di Cristiano Giuntoli ci sono Under e Veretout.

Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Veretout: pronti 22 milioni

Già sul finire della passata stagione, la società azzurra aveva sondato la possibilità di acquistare il centrocampista della Fiorentina. La trattativa con il Napoli fallì e Jordan Veretout firmò per la Roma. Titolare inamovibile dei giallorossi e freddo tiratore dal dischetto, il calciatore francese a distanza di un anno resta ancora un pallino della dirigenza partenopea, la quale avrebbe già pronto sul piatto un’offerta di 22 milioni di euro.

Il procuratore del giocatore Mario Giuffredi, nonché lo stesso di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, ha allontanato le chiacchiere di calciomercato. Tuttavia, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Friedkin avrebbe dato l’ok per avviare la trattativa tra i dirigenti azzurri e quelli giallorossi. Identico discorso per Under, ormai lasciato ai margini del progetto Fonseca. Napoli e Roma potranno essere vere protagoniste di questa strana sessione estiva di mercato.

