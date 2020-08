Napoli forte su Ünder: possibile scambio con la Roma

Il Napoli continua il pressing su Cengiz Ünder, in uscita dalla Roma: da non scartare l’ipotesi di uno scambio con conguaglio per i giallorossi.

Definite ufficialmente le date del ritiro di Castel di Sangro, il Napoli può proiettarsi sul calciomercato per regalare a Gattuso forze fresche in grado di ottenere un risultato migliore del settimo posto conquistato quest’anno: nel mirino di Giuntoli c’è sempre un esterno destro d’attacco che dovrà raccogliere la pesante eredità di José Callejon e il solo Matteo Politano non può bastare a livello numerico per colmare quel vuoto. Il primo obiettivo resta un giocatore in odore di cessione: quel Cengiz Ünder troppo spesso frenato dagli infortuni quando sembrava che la sua stella potesse esplodere, finito sul mercato dove è appetito da diversi club.

Tra questi anche il Napoli che però si è scontrato con la prima richiesta della Roma, ammontante a 30 milioni: cifra considerata elevata dai partenopei che hanno presentato un’offerta di 20 milioni, giudicata troppo bassa dai capitolini. Questo stallo potrebbe essere rotto da un’ulteriore proposta degli azzurri comprendente l’intero cartellino di Nikola Maksimovic, oltre ad un conguaglio di una decina di milioni che potrebbe soddisfare il neo presidente romanista Dan Friedkin.

Maksimovic porta Ünder al Napoli? Con Gattuso è stato uno dei migliori

Dall’arrivo di Gattuso è stato tutto un altro Maksimovic: 18 presenze accumulate da dicembre in poi, di cui 11 consecutive in campionato e le 3 (tutte da titolare) nella vittoriosa campagna della Coppa Italia. Il serbo si è mostrato un muro per lunghi tratti invalicabile in coppia con l’altro corazziere Kalidou Koulibaly, con cui ha composto una coppia ben assortita e dalla grande alchimia. Una cessione alla Roma, forse, farebbe storcere il naso ai tifosi che perderebbero uno dei migliori interpreti del Napoli targato ‘Ringhio’: per regalarsi Ünder, però, un sacrificio importante potrebbe essere necessario.