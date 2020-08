Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro sta per cominciare: previsto l’accesso limitato degli spettatori agli allenamenti e alle amichevoli.

E’ tutto pronto, o quasi, per il raduno a Castel di Sangro. Il Napoli partirà domani in Abruzzo e svolgerà nel pomeriggio il primo allenamento. Ci sono stati mille dubbi sulle modalità di questo ritiro a causa dell’incremento giornaliero di nuovi casi positivi di Coronavirus. Per questo motivo, la società partenopea e la Regione che li ospiterà fino al 4 settembre, hanno deciso di registrare i tifosi che vorranno seguire da vicino i propri beniamini. Inoltre, è stata data una bella notizia a tutti i supporter azzurri: i test match non saranno a porte chiuse.

Napoli, accesso consentito ai tifosi per gli allenamenti e le amichevoli del ritiro

La società ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web, il programma degli allenamenti degli azzurri. Sarà consentito l’accesso a 1000 supporter ad evento, e ogni persona che si prenoterà per un allenamento, non potrà farlo per i due giorni successivi. Obbligo assoluto di mascherina e del rispetto del distanziamento sociale all’interno dell’impianto in cui si svolgerà la preparazione. Di seguito date e orari in cui i calciatori scenderanno in campo:

24/08/2020 ore 17.00

25/08/2020 ore 17.00

26/08/2020 ore 17.00

30/08/2020 ore 17.00

31/08/2020 ore 09.30

01/09/2020 ore 17.00

02/09/2020 ore 17.00

03/09/2020 ore 09.30

Il Napoli giocherà anche due amichevoli in 14 giorni di ritiro in Abruzzo, e i tifosi avranno l’opportunità di esser presenti alle due partite. Anche in questo caso, l’accesso sarà limitato a 1000 unità, ma ancora non è possibile prenotare un posto sugli spalti. La presenza del pubblico era stata messa in dubbio, ma ora è stata data la possibilità di poter riempire parzialmente le tribune. La squadra di Gattuso scenderà la prima volta in campo il 28 agosto alle 17.30 contro l’Aquila e Castel di Sangro in un triangolare allo stadio Patini. Successivamente, nell’ultimo giorno del raduno gli azzurri giocheranno contro il Teramo.

