Callejon ha trovato una nuova squadra: accordo vicinissimo

José Maria Callejon ha trovato una nuova squadra, l’accordo è a un passo: firma vicinissima. L’ex esterno del Napoli torna in Liga.

Josè Maria Callejon ha scelto il suo futuro. Dopo la scadenza del contratto col Napoli, dove è rimasto ben sette anni diventando un punto fermo della squadra prima con Benitez, poi con Sarri e Ancelotti, l’esterno spagnolo torna a casa.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Napoli cerca l’erede di Callejon

Callejon ha trovato squadra: accordo col Villarreal

Secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ la carriera di Callejon continuerà in Liga dove vestirà la maglia del Villarreal. Negli ultimi giorni il club iberico ha accelerato improvvisamente la trattativa. Callejon, come detto, arriverà a parametro zero e nelle prossime ore potrebbe esserci addirittura la firma. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e una breve parentesi all’Espanyol, il Napoli nell’estate del 2013 aveva acquistato Callejon proprio dal Real Madrid insieme a Raul Albiol su indicazione di Rafa Benitez. Un matrimonio che si è rivelato particolarmente fortunato.

Callejon al Napoli: sette anni da titolarissimo

Nelle sette stagioni a Napoli infatti Callejon ha collezionato ben 349 presenze non saltando praticamente una partita per anni e segnando 82 gol. Il tutto oltre a fornire ben 78 assist ai compagni. Punto fermo del 4-3-3 con i vari allenatori che si sono succeduti, Callejon è sempre stato anche l’equilibratore della squadra in fase difensiva. Ora però a 33 anni per lo spagnolo è arrivata l’ora di una nuova sfida per continuare a correre su e giù lungo la fascia destra: dall’azzurro del Napoli al giallo del Villarreal, manca solo la firma.

Under, Boga e gli altri: l’erede di Callejon

Intanto il Napoli cerca ancora sul mercato il possibile erede di Callejon. Il sogno, come risaputo, si chiama Jeremie Boga ma il Sassuolo spara alto per lasciare andare l’esterno appena riscattato dal Chelsea. Sembra invece più facile arrivare a Cengiz Under, talento turco che la Roma potrebbe inserire in uno scambio che porterebbe Arek Milik nella capitale. In questo caso c’è da convincere il polacco che preferirebbe trasferirsi alla Juventus, sempre che alla fine in bianconero non finisca Edin Dzeko con Milik che a quel punto potrebbe accettare i giallorossi.