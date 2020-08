Napoli alla ricerca del sostituto di Callejon, ma quanto è difficile trovarlo

Callejon ha giocato la sua ultima al San Paolo con la maglia azzurra e, mentre il Napoli cerca il suo sostituto, una neopromossa prova a convincerlo.

La fascia di capitano, l’abbraccio dei compagni, quel romantico bacio all’erba del San Paolo alla fine della partita. Tre indizi che fanno una prova, anche se in realtà poi è solo la conferma di un qualcosa che sapevamo già. Josè Callejon non farà parte della rosa azzurra il prossimo anno, la sua splendida avventura napoletana si chiude così, dopo 7 anni, 82 reti e 78 assist. Un personaggio storico, un totem che ogni anno sembrava dovesse abdicare ma poi non ha mai mollato un centimetro, anche per la difficoltà di trovare un sostituto alla sua altezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il Napoli chiude al settimo posto: i top e flop del campionato

L’obiettivo di calciomercato del Napoli: trovare il sostituto di Callejon

Politano per il momento non ha convinto del tutto e per il prossimo anno si cerca qualcuno che possa non far rimpiangere il numero 7, ammesso che questo qualcuno esista. Si parla di Boga, ma l’ivoriano del Sassuolo preferisce partire da sinistra e quindi magari potrebbe essere un’alternativa ad Insigne. Gli altri nomi papabili sono quelli di Bernardeschi della Juve, in un possibile scambio con Milik, Under della Roma e Milot Rashica, del Werder Brema, pallino di Giuntoli da almeno un paio d’anni. Un investimento importante da fare sulla fascia destra, almeno 30 milioni per blindare un ruolo chiave. Un ruolo che per 7 anni ha avuto un solo, unico padrone: Josè Maria Callejon.

Il futuro di Callejon: la proposta di una neopromossa

E’ nata una suggestione in casa Benevento, ovvero quella di convincere l’esterno del Napoli a firmare per le Streghe. Lo spagnolo ritroverebbe un vecchio compagno e che in qualche occasione è stato anche il capitano degli azzurri: Christian Maggio. Il ds dei giallorossi Pasquale Foggia, secondo il Mattino, starebbe in contatto con Callejon e vorrebbe dargli l’opportunità di restare in Serie A. José, dunque, dovrà scegliere se restare in Italia o ritornare in Spagna. Una cosa è certa, ha ancora molta voglia di bruciare quella porzione di fascia destra su un campo di calcio. Dove lo farà è ancora un punto interrogativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> UFFICIALE – Infortunio Insigne, che tegola per Barcellona-Napoli