UFFICIALE – Infortunio Insigne, che tegola per Barcellona-Napoli

Lorenzo Insigne potrebbe non farcela in vista di Barcellona-Napoli: l’esito degli esami strumentali sul suo infortunio

Un colpo al cuore, quando Lorenzo Insigne si è accasciato dolorante sull’erba del San Paolo. Il timore che nella sfida che vale una stagione il Napoli dovesse rinunciare proprio al suo capitano, che peraltro da quando è arrivato Gattuso è diventato decisivo come non mai. A guardare le lacrime di Insigne la sua assenza sembrava certa e gli esami strumentali per il suo infortunio non inducono certamente all’ottimismo. Lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro con edema osseo. Le condizioni del capitano, si legge nel comunicato ufficiale del Napoli, verranno valutate giorno dopo giorno.

I possibili sostituti dopo l’infortunio di Insigne: da Lozano a Elmas

Corsa contro il tempo, nonostante l’infortunio Lorenzo Insigne vuole esserci a tutti i costi e Gattuso e il suo staff faranno di tutto perché ci sia. Se poi non ce la facesse via al toto-sostituto. Favorito Lozano, più defilato Amin Younes. Possibile sorpresa l’impiego di Elmas come esterno alto, ruolo già ricoperto con la Nazionale macedone e soluzione – in partnership con Zielinski – anche a San Siro, contro l’Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia. Quella volta finì col Napoli che espugnò Milano, gol di Fabiàn Ruiz, e ipotecò il passaggio del turno.