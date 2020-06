Calciomercato Napoli, cambio d’ali: Rashica in, Callejon out

Il Napoli cambierà le sue ali dalla prossima stagione: per la sinistra interessa Rashica, ma ha una clausola; a destra mancherà Callejon, vicino all’addio.

Tra sette giorni il Napoli potrebbe dire addio a José Callejon. La situazione è in via di definizione, la società sta lavorando per rinnovare il contratto, ma l’ipotesi di una partenza anticipata c’è ancora e rappresenta un po’ uno spauracchio per Rino Gattuso. Si cerca un accordo per prolungare almeno fino alla fine di agosto, perché la norma appena approvata dalla Figc prevede il prolungamento dell’accordo fino al 31 agosto solo per i prestiti con diritto o obbligo di riscatto. Ma nessuno dei due casi corrisponde a quello di Callejon, ha semplicemente il contratto in scadenza, e senza un accordo per prolungarlo si interromperebbe automaticamente il 30 giugno. Ora come ora è improbabile pensare che il Napoli possa davvero chiudere la stagione senza il suo numero 7. L’accordo fino a fine agosto sarà trovato, poi si ragionerà anche sul prolungamento per gli anni a venire. José valuta proposte dalla Spagna per avvicinarsi a casa, ma al momento niente lo convince davvero. Rinnovo non impossibile ma decisamente improbabile. Intanto potrebbe liberarsi presto Milot Rashica, un pallino di Giuntoli che potrebbe svincolarsi dal Werder Brema a un passo dalla B tedesca.

Calciomercato Napoli, Rashica possibile, ma occhio alla clausola

Serve un mezzo miracolo al Werder Brema per salvarsi e resta solo una partita da giocare. In caso di retrocessione, l’ala sinistra del club tedesco si libererebbe per 15 milioni d’euro, anziché 38 come da clausola. La condizione del suo contratto sarebbe già scaduta lo scorso 15 giugno, ma potrebbe essere prolungata a causa del lungo stop per la pandemia. Sia il Napoli, che il Milan seguono con interesse Rashica, ma ovviamente non hanno intenzione di pagare la clausola piena, soprattutto ad un club che è ad un passo dalla caduta nella serie cadetta.

Giuntoli già ha seguito in passato l’esterno kosovaro, ma non se ne fece nulla. Adesso potrebbe essere una grande opportunità, soprattutto economica, per un giocatore tecnico e da ottime aspettative.

