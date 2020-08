Il Napoli ha comunicato la lista dei convocati per il ritiro di Castel di Sangro: nessuna esclusione, ci sono anche i calciatori sul mercato.

Svolti nella scorsa giornata i tamponi, oggi gli azzurri partono in ritiro per Castel di Sangro. Da questo pomeriggio comincerà ufficialmente la nuova stagione del Napoli. Rino Gattuso avrà a disposizione una rosa quasi al completo. L’unica defezione riguarda Andrea Petagna, risultato positivo al Coronavirus e dunque sarà assente per gran parte del raduno in Abruzzo. L’ex attaccante della Spal dovrà restare a casa e rispettare la quarantena, per poi rifare gli esami e sperare nella guarigione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, Petagna positivo al Covid-19: “Sto bene e sono asintomatico”

Napoli, la lista dei convocati per il ritiro: 34 azzurri a Castel di Sangro

Alle ore 17.00 Gattuso comincerà a far risuonare il suo fischietto, dopo due settimane di vacanze. Il Napoli dovrà riscattarsi da una stagione altalenante, seppur vincente grazie alla conquista della Coppa Italia. Brucia la posizione in classifica, lontana dai vertici a cui i tifosi e la società stavano cominciando ad abituarsi. Tuttavia, la rosa resta competitiva e unita, con l’obiettivo di fare meglio e avere un occhio di riguardo verso l’Europa League.

Il club partenopeo ha ufficializzato la lista dei calciatori che partiranno quest’oggi verso Castel di Sangro. Ben 34 atleti, compresi quelli che hanno ormai le valigie pronte come Milik, Allan, Llorente e Ghoulam. Di seguito i convocati del Napoli:

Portieri: Ospina, Meret, Contini, Daniele

Difensori: Hysaj, Malcuit, Manolas, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Luperto

Centrocampisti: Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Gaetano, Machach

Attaccanti: Insigne, Politano, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Osimhen, Ounas, Younes, Bifulco, Ciciretti, Tutino

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ritiro Napoli, allenamenti e amichevoli aperti al pubblico