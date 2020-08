Napoli, Petagna positivo al Covid-19: “Sto bene e sono asintomatico”

Andrea Petagna è stato sottoposto al tampone ed è risultato positivo al Covid-19: salterà i primi allenamenti in ritiro.

Brutte notizie in casa Napoli. L’acquisto di gennaio Andrea Petagna è risultato positivo al Coronavirus. La società ha comunicato sul sito ufficiale l’esito degli esami “prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa“. Al termine dell’isolamento domestico, il calciatore raggiungerà il gruppo al raduno di Castel di Sangro.

Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 20, 2020



Napoli, Petagna positivo: “Sto bene, resto isolato e attendo che tutto passi”

La punta azzurra ha scritto sul suo profilo Instagram un messaggio per rasserenare amici e tifosi: “Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il test perché una persona a me vicina è risultata positiva nelle ultime ore”. Petagna ha assicurato che resta a casa fino al termine della quarantena prevista dal protocollo, e ringrazia le persone che gli hanno scritto un messaggio per rincuorarlo.

Andrea è il primo calciatore azzurro a risultare positivo al Coronavirus da quando è scoppiata la pandemia. La sua avventura partenopea comincia in salita, poiché dovrà attendere più giorni del previsto per conoscere i suoi nuovi compagni.

