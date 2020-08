Maksimovic, Zielinski e Milik sono stati già convocati per le gare di Nations League di inizio settembre: dopo il ritiro del Napoli, scenderanno subito in campo con la maglia delle Nazionali.

Il ritiro del Napoli comincerà il 24 agosto a Castel di Sangro. La preparazione per la prossima stagione durerà appena due settimane e gli azzurri giocheranno un triangolare il 28 agosto contro L’Aquila Calcio e Castel di Sangro Cep, appena promossa in Eccellenza. Gattuso dovrà trarre il massimo dagli allenamenti in Abruzzo per capire su quali giocatori puntare in campionato. A causa della partenza in ritardo della stagione, sarà un calendario fitto e pieno di impegni e il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo. I primi ad essere i più esposti saranno proprio i calciatori convocati dalle Nazionali. La Fifa ha annullato le partite internazionali in programma, tranne quelle organizzate dalla Uefa.

Napoli, ritiro e Nations League per gli azzurri: già convocati Maksimovic e Zielinski

Le prime partite della nuova stagione saranno disputate dalle Nazionali. Aprirà le danze una super sfida tra Germania e Spagna, per la quale ancora non sono state diramate le convocazioni e Fabian Ruiz potrebbe farne parte. I primi calciatori del Napoli ad esser stati convocati sono Maksimovic, Zielinski e Milik, quest’ultimo sempre più vicino all’addio. Il difensore serbo, attualmente circondato da voci di mercato, scenderà in campo contro la Russia il 3 settembre. Il giorno dopo sarà la volta dei calciatori polacchi, inseriti nel girone dell’Italia, che affronteranno l’Olanda. Il secondo impegno andrà in scena dal 6 al 8 settembre.

Tanti sono i calciatori azzurri a poter esser chiamati dai propri CT. Anche Meret, Di Lorenzo e Insigne rientrerebbero nei piani di Mancini per la gara contro la Bosnia Erzegovina del 4 settembre, all’Artemio Franchi di Firenze. Come prevedibile, a causa del Coronavirus, le prime partite di Nations League si disputeranno a porte chiuse.

