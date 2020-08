Calciomercato Napoli, il Man City fa sul serio: nuova offerta per Koulibaly

Il Napoli avrebbe ricevuto un’altra offerta dal Manchester City per Koulibaly: questa volta De Laurentiis non ha rifiutato.

“Prima o poi bisognerà venderlo” diceva ad inizio stagione Aurelio De Laurentiis. Il momento sembra esser giunto. Da qualche anno, Kalidou Koulibaly è entrato nel mirino dei top club europei, ma il Napoli ha sempre cercato di trattenerlo fin quando è stato possibile. La partita contro il Barcellona potrebbe esser stata l’ultima con la maglia azzurra per il senegalese, e non è stata di certo indimenticabile.

Calciomercato Napoli, il Manchester City alza l’offerta per Koulibaly: ora o mai più

I Citizens, usciti sconfitti ai quarti di finale di Champions League contro il Lione, hanno bisogno di campioni affermati e che possano garantire risultati. Sono parecchi mesi che Guardiola ha puntato il centrale azzurro, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo. Ora che il Manchester City ha rialzato l’offerta per Koulibaly, il patron del Napoli starebbe pensando che la proposta avanzata sia idonea. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club inglese ha rilanciato da 63 a 70 milioni di euro. Il prezzo del cartellino di Kalidou sarebbe sceso nel corso della stagione, e questa sarebbe una grande opportunità per la società partenopea per venderlo ad una cifra ancora così elevata.

Cessione Koulibaly: come sarà la nuova difesa del Napoli?

La partenza di KK smuoverà il mercato nel reparto difensivo. Maksimovic, utile come pedina di scambio per acquistare Under della Roma, potrebbe non lasciare la squadra e rinnovare il suo contratto. Oltre a Rrhamani e Manolas, Giuntoli dovrà cercare un nuovo valido difensore centrale. Grazie all’operazione Osimhen, il Napoli aveva cominciato la trattativa per Gabriel ma senza concluderla in tempi brevi. La società azzurra vorrebbe prima vendere Koulibaly e poi pensare al rimpiazzo. Infatti, secondo Sky Sport, i partenopei avrebbero chiesto al brasiliano del Lille di attendere ancora un po’ prima di firmare per un’altra squadra. Tuttavia, l’Arsenal sarebbe ad un passo dal giocatore: mancherebbe solo l’ok di Gabriel.

