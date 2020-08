Nuovo terzino sinistro del Napoli: tre i nomi più caldi

Il Napoli cerca un nuovo terzino sinistro per sostituire il partente Ghoulam: oltre a Reguilon piacciono anche Tagliafico e Junior Firpo.

Nonostante gli acquisti già definiti di Rrhamani, Petagna e Osimhen, il calciomercato in entrata del Napoli non è ancora finito. Anzi. La società è al lavoro per migliorare ulteriormente la rosa in tutti i reparti e specialmente in difesa. Oltre all’acquisto di un centrale, il Napoli sta cercando con insistenza anche un nuovo terzino sinistro.

Nuovo terzino sinistro: tre obiettivi per il Napoli

Detto che a destra il titolare indiscusso sarà ancora Di Lorenzo, dall’altra parte invece partirà sicuramente Ghoulam che dopo i due gravi infortuni al ginocchio non ha più fornito le garanzie fisiche necessarie per riprendersi la fascia mancina. Serve quindi un giocatore di spinta che possa giocarsi il posto con Mario Rui. In tal senso il nome accostato con maggiore insistenza al Napoli è quello di Reguilon, terzino che ha giocato nell’ultima stagione al Siviglia ma il cui cartellino è ancora di proprietà del Real Madrid. La trattativa però non si annuncia facile, ecco perché Giuntoli continua a valutare le possibili alternative: dal greco Tsimikas, seguito da mesi, a Tagliafico dell’Ajax sul quale c’è da registrare anche l’interesse del Leicester. L’ultima idea invece porta dritto a Barcellona dove Junior Firpo non rientrerebbe nei piani del nuovo tecnico Koeman e potrebbe partire con la formula del prestito. Il giocatore peraltro sarebbe già stato offerto all’Inter nell’operazione che porterebbe Lautaro Martinez in blaugrana.

Ghoulam ora è un caso: difficile trovargli squadra

Prima di affondare il colpo comunque il Napoli dovrà piazzare alcuni esuberi dato che attualmente tra i giocatori convocati per il ritiro di Castel di Sangro ci sono addirittura cinque terzini (Di Lorenzo, Hysaj, Malcuit, Ghoulam e Mario Rui) più Luperto. E tra questi i soli Di Lorenzo e Mario Rui sono sicuri della permanenza. In particolare sembra molto difficile trovare una nuova collocazione per Ghoulam anche a causa di un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2022. La sensazione, insomma, è che il Napoli per liberare un posto potrebbe essere costretto a cedere l’algerino in prestito, magari contribuendo anche in parte al pagamento del suo oneroso ingaggio.