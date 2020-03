Calciomercato Napoli, pronta l’offerta per il nuovo terzino sinistro

Si accende il calciomercato del Napoli: Giuntoli è alla ricerca di un terzino sinistro che potrebbe arrivare dalla Grecia, per lui garantisce Manolas.

In tempo di blocco dei campionati, l’unico spunto per pensare al calcio è quello del calciomercato che tiene viva la passione dei tifosi. Il Napoli sarà protagonista nella sessione estiva dopo aver operato tanto in entrata a gennaio con gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano: sul taccuino di Giuntoli c’è il nome di un terzino sinistro che tanto bene sta facendo all’Olympiacos, capace di eliminare l’Arsenal in Europa League espugnando l’Emirates Stadium dopo una battaglia prolungatasi fino ai tempi supplementari. Stiamo parlando di Kostas Tsimikas, 24 anni il prossimo 12 maggio e tanto talento dalla sua parte: in 37 presenze raccolte in stagione non ha mai segnato ma, in compenso, si è rivelato decisivo nell’ultimo passaggio con ben 7 assist vincenti per i compagni di squadra.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, su Tsimikas c’è anche l’Inter e questo dettaglio obbliga il Napoli ad accelerare per evitare brutte sorprese: pronta un’offerta di 15 milioni di euro che dovrebbero bastare per soddisfare la richiesta dell’Olympiacos e superare l’agguerrita concorrenza nerazzurra.

Calciomercato Napoli, per Tsimikas garantisce Manolas

Tsimikas è greco proprio come Manolas, con cui condivide anche il nome di battesimo oltre alla nazionalità: proprio il centrale difensivo ex Roma avrebbe speso parole positive per incoraggiare l’acquisto del connazionale, che andrebbe a collocarsi nella zona di campo occupata da Mario Rui e Ghoulam.

Tsimikas è un prodotto del settore giovanile dell’Olympiacos dove è cresciuto calcisticamente: per lui solo due esperienze lontano dalla Grecia (in prestito) all’Esbjerg in Danimarca e al Willem II in Olanda tra il 2017 e il 2018.