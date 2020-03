Il Napoli mostra interesse per Kaio Jorge, talento brasiliano del Santos già inseguito dalla Juventus, PSG e Inter

Kaio Jorge è un giovanissimo giocatore del Santos che fa gola ad alcuni top club europei, tra cui anche il Napoli. E’ un attaccante, una prima punta, e ha appena 18 anni. Ha vinto da titolare e da protagonista il Mondiale Under-17 con la sua Nazionale, e la Juventus ha mostrato subito l’interesse per il giocatore. Il Santos ha immediatamente fissato una clausola rescissoria da 50 milioni di euro con scadenza del contratto al 2021. Naturalmente questa cifra per un giocatore di 18 anni è spropositata, e infatti la Juventus sta cercando di convincere il club per un’operazione di prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Recentemente, prima dello stop causato dall’epidemia Coronavirus, l’attaccante ha espresso il suo piacere per esser stato accostato alla Juve: “Sono felice dell’interesse della Juventus. A qualsiasi calciatore piacerebbe giocare in Europa, però, adesso sono concentrato per il Santos e sarà il Presidente a decidere sul mio futuro”, riporta Onefootball. Oltre la Vecchia Signora, anche PSG, Inter e Napoli hanno cominciato a seguire Kaio Jorge.

Calciomercato Napoli, velocità e precisione: le qualità di Kaio Jorge

Il Napoli è sicuramente alla ricerca di un’attaccante per sopperire l’eventuale cessione di Milik, e non è escluso che Kaio Jorge possa essere acquistato dalla società partenopea per farlo crescere sotto la guida di Dries Mertens. Si tratterebbe di un investimento importante e rischioso, perché non è mai facile per i sudamericani imporsi in Europa, e il Napoli con gli affari Chavez e Vargas ne sa qualcosa.

Kaio Jorge è alto 1,76 m, e questo gli permette di essere molto rapido, anche palla al piede, come ha dimostrato in Copa Libertadores. Proprio in questa competizione, ha siglato la rete decisiva nel match d’esordio contro il Defenca y Justicia, nella quale Jorge è scappato in contropiede lanciando il pallone verso l’area di rigore, approfittando di un buco difensivo, e ha insaccato il pallone in rete. Una delle specialità di Kaio Jorge è la precisione dal dischetto. Al Mondiale Under-17 ha segnato 5 reti, di cui due reti su rigore e ha dimostrato di saper calciare con precisione, indirizzando il pallone sempre nell’angolino basso, dove il portiere difficilmente può arrivare.

Il Napoli potrebbe inserirsi nella trattativa già avviata tra Santos e Juventus, anche se l’offerta dovrebbe superare i 20 milioni per un giocatore giovanissimo, il quale non ha esperienza internazionale. La società resta sulle tracce di Kaio Jorge e monitora la sua crescita nei prossimi mesi.

