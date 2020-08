Calciomercato Napoli, si lavora per il rinnovo di Hysaj

Ben avviata la trattativa tra Hysaj ed il Napoli per il rinnovo del terzino albanese.

Dopo il rinnovo di Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas, il Napoli sta procedendo per prolungare il contratto con Elseid Hysaj. Mai in campo in Champions League in questa stagione, ma utilizzato con costanza da Gattuso, sia a destra che a sinistra. Ha ritrovato fiducia e anche un buon rendimento, quello che mancava ad inizio stagione quando sulla panchina azzurra era seduto Ancelotti.

Le voci di mercato sul suo conto non sono mancate, soprattutto durante il lungo stop alle competizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sale Sokratis per la difesa: c’è un dettaglio che fa ben sperare il Napoli

Rinnovo Hysaj, il Napoli e il calciatore sono vicine ad un accordo

Mario Giuffredi, procuratore del difensore albanese, di Rui e Di Lorenzo, aveva annunciato qualche giorno fa che avrebbe avuto un faccia a faccia con la società per discutere del futuro di Elseid. Sia Hysaj che il Napoli hanno aperto al rinnovo, e stando alle indiscrezioni rivelate da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, è stata intavolata la trattativa nelle ultime ore.

Il contratto del terzino è in scadenza il prossimo anno. Dunque, il dialogo tra le parti è stato necessario per capire se il giocatore rientrasse ancora nei piani tattici di Ringhio. In soli due mesi, Hysaj sarà il quinto calciatore a firmare e prolungare la permanenza a Napoli.