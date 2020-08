Calciomercato Napoli, chi è Riccardi: la contropartita offerta per Milik

La Roma starebbe pensando ad un maxi scambio da proporre al Napoli: Under e Riccardi per Milik.

Arkadiusz Milik è ancora in ritiro a Castel di Sangro. Non è arrivato il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo giugno, e dunque è finito sul mercato. Il Napoli non fa sconti e vorrebbe vendere l’attaccante a prezzo pieno, circa 40 milioni. C’è stato e c’è tutt’ora l’interesse di alcuni club, ma niente di ufficiale. La Roma attualmente sembra la più vicina a concludere la trattativa per il polacco, ma è un’operazione complessa. I contatti con la dirigenza giallorossa sono costanti, poiché gli azzurri vorrebbero acquistare Under e Veretout. Il club capitolino, secondo il Corriere dello Sport, accontenterebbe in parte le richieste del Napoli e starebbe pensando di offrire l’ala turca e Alessio Riccardi, talento della Primavera, in cambio di Milik.

Napoli, l'identikit di Alessio Riccardi: la giovane promessa della Roma in cambio di Milik

Riccardi è un talento classe 2001, considerato tra i migliori in Italia del nuovo millennio. Ha giocato nel campionato Primavera fino a marzo, poi sospeso a causa della diffusione della pandemia. Ha cominciato nel ruolo di centrocampista centrale, poi è stato avanzato sulla fascia destra, come ala. Ha un ottimo fiuto del gol, un buon tiro dalla distanza ed è abile nell’inserirsi in area di rigore. Ha siglato 13 reti e 4 assist in 23 presenze con le giovanili giallorosse. Ha debuttato con la prima squadra lo scorso anno in Coppa Italia, quando sulla panchina c’era ancora Di Francesco, mentre non è stato molto considerato sotto la gestione Fonseca.

Ha accumulato tante presenze nelle diverse rappresentative Under della Nazionale, dal U-15 all’ U-19. Riccardi promette benissimo, tant’è che la nuova dirigenza della Roma lo valuterebbe 10 milioni nello scambio con il Napoli per ottenere Milik. Il prezzo del cartellino di Under, invece, è di 30 milioni. Gattuso ha già dimostrato di saperci fare con i giovani talenti nella sua, ancora breve, carriera da allenatore e per Alessio sarebbe una grande opportunità.

