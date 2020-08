UFFICIALE: Presentata la nuova prima maglia del Napoli – Video

Il Napoli presenta la nuova maglia ufficiale con un video: ecco la “Kombat Pro 2021 SSC Napoli”. Svelate anche la seconda e la terza divisa di gara.

Dopo una pioggia di critiche per le anteprime sulla nuova maglia del Napoli, ecco che arriva l’ufficialità. La società ha postato un video sul proprio profilo ufficiale Instagram per presentare la prima divisa che i partenopei indosseranno nell’arco della stagione 2020/21. “Kombat Pro 2021 SSC Napoli” è il nome della maglia. Completamente azzurra, con le mezze maniche e i dettagli in blu scuro e i loghi degli sponsor che destano più di qualche critica. Abbandonata la toppa rossa, come previsto dal nuovo regolamento della Lega Serie A, il font “Lete” sarà rosso con i bordi delle lettere bianche. Ma non tutti i tifosi sono d’accordo su questa scelta cromatica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, chi è Riccardi: la contropartita offerta per Milik

Le tre divise del Napoli: ecco il kit completo

Sul sito ufficiale del Napoli sono state svelate anche la seconda e la terza divisa di gioco. Tutte le tre maglie ufficiali differiscono solo per colori, ma non per i dettagli. Quella solitamente usata per le gare fuoricasa sarà completamente bianca con le maniche in verde scuro. La terza, invece, è totalmente blu con i dettagli in rosa. Di seguito la seconda maglia:

I supporter non hanno apprezzato l’uso dei colori, soprattutto sulla prima divisa. E non è stata ben accolta la linea basic utilizzata quest’anno da Kappa e la società partenopea. Le uniche trame particolari si potranno notare sulle maniche, a differenza delle maglie del Napoli utilizzate negli ultimi anni, caratterizzate da disegni o dettagli particolari su tutta la parte frontale della divisa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lozano confermato: un jolly per Gattuso, anche nel cambio modulo