Calciomercato Napoli: è fatta per il nuovo terzino sinistro

Colpo in arrivo per il calciomercato in entrata del Napoli: è praticamente fatta per il nuovo terzino sinistro che sarà il vice-Mario Rui.

Inizia a prendere forma il nuovo Napoli della stagione 2020/2021, quella del riscatto dopo il deludente settimo posto dell’ultimo campionato: manca solo l’ufficialità per un colpo di calciomercato in prospettiva, non di certo un profilo altisonante in grado di far sognare ad occhi aperti i tifosi.

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ in onda sulle frequenze di ‘Radio Kiss Kiss’, il giornalista Ciro Venerato ha annunciato la chiusura imminente dell’operazione che porterà Michal Karbownik all’ombra del Vesuvio: accordo pressoché totale con il Legia Varsavia proprietario del cartellino, che riceverà 7 milioni di euro. Al giocatore andranno 500mila euro più bonus per cinque anni e sarà il vice-Mario Rui sulla fascia sinistra, considerato che Ghoulam è destinato a partire dopo un’annata anonima trascorsa per lo più in panchina.

Calciomercato Napoli, per l’ufficialità di Karbownik bisognerà attendere

Sempre secondo Venerato, l’ufficialità dell’acquisto di Karbownik arriverà soltanto nelle prossime settimane, precisamente dal 20 settembre in poi: da quella data, ogni giorno sarà buono per l’annuncio. Ritardo motivato da questioni inerenti al bilancio: si spera che prima vengano completate alcune cessioni per racimolare un gruzzoletto da reinvestire, senza dover fare i salti mortali per non incappare in problemi di liquidità.

L’investimento su Karbownik si è reso necessario alla luce delle difficoltà incontrate nella trattativa con il Real Madrid per Sergio Reguilon, prima scelta per la corsia mancina e autentico punto di forza del Siviglia con cui ha da poco vinto l’Europa League: il terzino spagnolo tornerà alla ‘Casa Blanca’ dopo il prestito in Andalusia ma per convincere Florentino Perez a privarsene servirà una proposta migliore, di gran lunga superiore rispetto a quelle delle altre pretendenti che hanno già espresso il loro interesse. Per ora Gattuso dovrà accontentarsi di Karbownik che, nelle gerarchie interne, partirà un gradino sotto Mario Rui.