Gattuso ha chiamato due ragazzi delle giovanili per raggiungere il ritiro in Prima Squadra. Si tratta di D’Agostino e Labriola.

Appena una settimana di allenamenti a Castel di Sangro e Gattuso perde già qualche pezzo a causa delle convocazioni delle Nazionali. Sono ben 12 i calciatori che viaggeranno in tutta Europa per giocare le prime partite di una nuova Nations League. Per via di quest’assenza di massa, Rino ha deciso di aggregare al gruppo un paio di ragazzi provenienti dalle giovanili.

Napoli, Gattuso convoca due giovani in ritiro: D’Agostino e Labriola raggiungono Castel di Sangro

Nei prossimi giorni, molti top player della rosa azzurra non saranno presenti agli allenamenti. Meret, Di Lorenzo e Insigne sono già partiti ieri sera per Coverciano e oggi pomeriggio saranno in campo con il CT Mancini. Anche Karbownik, molto probabilmente il prossimo acquisto ufficiale del Napoli, giocherà con la sua Polonia e si tratta della sua prima convocazione nella Nazionale maggiore. Gattuso perde anche tanti centrocampisti: Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz, Elmas. Per questo motivo ha deciso di aggiungere al restante gruppo due ragazzi provenienti dalle giovanili: si tratta di D’Agostino e Labriola.

Giuseppe D’Agostino, classe 2003, è un esterno offensivo. E’ la prima volta in ritiro con la Prima Squadra. Ha giocato la passata stagione nel campionato U-17, registrando tanti gol e buone prestazioni.

Valerio Labriola è un centrocampista centrale della Primavera azzurra. Ha 19 anni e un futuro da scrivere. Il ragazzo può avere un’ottima chance per mettersi in mostra vista l’assenza dei titolari nel reparto.