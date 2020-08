Calciomercato Napoli, Allan e Milik ai saluti: trattative in chiusura

Il Napoli è a lavoro sulle cessioni di Milik e Allan: le loro trattative sono in stato di definizione e nelle prossime ore potrebbero salutare i compagni.

Adesso sembra davvero vicino l’accordo per l’addio di Allan alla maglia azzurra. Il brasiliano non è in ritiro con i compagni a Castel Di Sangro, ma è tornato a Napoli. Assente anche nel triangolare con Castel Di Sangro e L’Aquila, ufficialmente per un problema fisico, in realtà sono giorni che l’affare con l’Everton è in via di definizione. E ora l’accordo sarebbe stato trovato per 25 milioni più 5 di bonus. Una fumata bianca che potrebbe dare il via alla prima cessione importante del Napoli di Gattuso, che potrebbe sbloccare il mercato in entrata. L’agente del calciatore ha confermato lo stato avanzato della trattativa, ma vola basso. “Non c’è ancora l’accordo con il calciatore” ha detto Juan Gemelli a Tuttosport.

Cessioni Napoli, Allan e Milik con le valigie pronte. Koulibaly attende risposte

Su un altro fronte, il Napoli lavora sull’addio di Milik, che ora ha soltanto la Roma. La Juve infatti punta Dzeko e valuta la suggestione Suarez, il polacco sembra ormai lontano anni luce dal bianconero. Resta da definire l’affare con la Roma: il Napoli accetta Under ma vuole un conguaglio di 20 milioni, i giallorossi rilanciano e puntano allo scambio secco con l’esterno turco e il giovane centrocampista della Primavera, Riccardi. Tutto fermo per Koulibaly, il quale comincia ad avere fretta e chiede di avere chiarezza sul suo futuro. De Laurentiis avrebbe rifiutato una prima offerta del Manchester City, ora impegnato in una complessa operazione per portare Messi in Inghilterra.

Intanto, in entrata si registra la definizione dell’affare Karbownik. Classe 2001, il terzino sinistro polacco arriverà dal Legia Varsavia per 7 milioni di euro e firmerà un quinquennale a 500mila euro a stagione. A questo punto si aspetta solo la cessione di Ghoulam.

