Calciomercato Napoli, Allan va all’Everton: ora si cerca il sostituto

Il Napoli sta cercando il sostituto di Allan: il centrocampista brasiliano andrà all’Everton, come confermato da Aurelio De Laurentiis.

La conferma arriva dalle parole di Aurelio De Laurentiis: “Andrà all’Everton”. Allan termina l’esperienza al Napoli dopo cinque anni e un solo trionfo: la Coppa Italia vinta a giugno contro la Juventus. E’ stato il titolare fisso per quattro anni e più. Apprezzato dai tifosi per la cattiveria e la determinazione messa in campo. Impossibile dimenticare le prestazioni offerte in Champions contro Neymar o Salah. Il brasiliano ha regalato delle performance memorabili, soprattutto a livello difensivo. Sarebbe stato degno di nota un addio un po’ diverso, magari con un ultimo saluto ai tifosi allo stadio San Paolo. Purtroppo, la sua ultima partita ufficiale con la maglia azzurra resterà la sconfitta anonima contro l’Inter: 25 minuti di gioco e niente più.

Allan ritrova Ancelotti all’Everton, il Napoli individua Veretout come sostituto

In Inghilterra, troverà Carlo Ancelotti che lo aspetta a braccia aperte. I Toffees stanno creando una squadra che possa risalire in classifica, dopo un’annata negativa in cui non hanno centrato il posto per l’Europa League. Carlo è anche in trattativa con il suo pallino fisso che non riuscì a portare a Napoli: James Rodriguez.

Dunque, Allan andrà all’Everton per circa 25 milioni più bonus, e gli azzurri sono alla ricerca del suo sostituto. L’operazione che porterebbe Milik alla Roma, potrebbe essere utile per aprire un dialogo per Veretout. Il centrocampista francese sarebbe la prima scelta per il centrocampo di Gattuso. Ma i giallorossi non vogliono cederlo perché considerato un perno per la formazione di Fonseca. Servirà uno sforzo economico importante per convincere il nuovo proprietario americano.

